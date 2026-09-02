Нова мобілізація в Росії: Путін прокоментував дані української розвідки

Президент Росії Володимир Путін заперечив повідомлення про підготовку нової хвилі мобілізації. Інформацію про можливий додатковий набір до армії він назвав «маячнею собачою» та «інформаційною атакою на Росію».

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на російські ЗМІ.

Що Путін сказав про мобілізацію

За словами Путіна, Росія нібито не потребує нової хвилі мобілізації. Він відкинув повідомлення про те, що її можуть оголосити після виборів, заявивши, що такі твердження не відповідають дійсності.

Водночас Москва продовжує війну проти України, а російське керівництво публічно заявляє про підготовку нових ударів по українських об’єктах. 1 вересня Путін, зокрема, повідомив, що російські військові отримали вказівку готувати масовані удари по енергетичній інфраструктурі України.

Що відомо українській розвідці

Українські розвідувальні служби раніше повідомили, що Росія опрацьовує плани додаткової мобілізації у 2026–2027 роках. За їхніми даними, російське керівництво розраховує залучити близько 300 тисяч людей у 2026 році та ще 300 тисяч у 2027-му.

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У розвідці пояснюють можливу мобілізацію зростанням втрат російської армії, уповільненням набору контрактників та необхідністю поповнювати підрозділи, які воюють проти України. За наявною інформацією, російський Генштаб уже підготував варіант додаткової мобілізації загалом 600 тисяч людей протягом двох років.