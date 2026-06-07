Яблука часто вважають одним із найкращих джерел клітковини: середній плід містить близько 4,2 грама, що становить 15% від добової норми. Проте існують овочі та бобові, які здатні забезпечити організм значно більшою кількістю харчових волокон.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на медичне видання Verywell Health.

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Артишоки

Один середній артишок містить 6,84 грама клітковини (24% від добової норми). Цей овоч багатий на інулін — пребіотичну клітковину, яка підтримує здоров’я кишківника та допомагає регулювати рівень цукру в крові. Артишоки містять мінімум вуглеводів, що робить їх ідеальним вибором для відповідних дієт.

Чорна квасоля

Лише половина склянки вареної чорної квасолі забезпечить 7,6 грама клітковини (27% від добової норми). З’ївши дві склянки, можна повністю перекрити щоденну потребу організму. Крім того, чорна квасоля є потужним джерелом фолієвої кислоти (вітаміну B), необхідної для поділу клітин та підтримки здорових еритроцитів.

Жолудевий гарбуз

Цей зимовий овоч б’є рекорди: одна склянка вареного гарбуза кубиками містить 9 грамів клітковини (32% від добової норми). Разом із клітковиною ви отримаєте значну порцію калію, вітаміну А та вітамінів групи B.

Горох

Як представник сімейства бобових, горох є чудовим джерелом клітковини — 4,4 грама у половині склянки вареного продукту (16% від добової норми). При цьому така порція містить лише 67 калорій і забезпечує організм 4,3 грама білка.

Батат

Одна склянка вареного батату містить 8,2 грама клітковини (29% від добової норми) та менше ніж 250 калорій. Солодка картопля відома високим вмістом вітаміну А, корисного для очей, шкіри та мозку, а також калієм і вітаміном B6.

Броколі

Цей хрестоцвітий овоч зберігає свої властивості у сирому, запеченому чи приготованому на пару вигляді. Одна склянка броколі дає 5,1 грама клітковини (18% від добової норми). Овоч також багатий на кальцій, антиоксиданти та вітаміни K, C і A, що забезпечує потужний протизапальний ефект і, за даними досліджень, може допомогти у захисті від деяких видів раку.

Експерти радять збільшувати споживання клітковини поступово, щоб уникнути дискомфорту у шлунку, такого як здуття чи газоутворення. Фахівці рекомендують частіше обирати цільнозернові продукти замість білого хліба, а також додавати до раціону більше некрохмалистих овочів, горіхів і насіння.