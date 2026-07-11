Броколі давно має репутацію одного з найкорисніших овочів, однак за кількістю клітковини він не є лідером. Фахівці з харчування назвали кілька овочів, які містять значно більше харчових волокон і можуть ефективніше підтримувати здоров’я травної системи.

Про це повідомляє EatingWell.

Які овочі містять більше клітковини

На першому місці опинився зелений горошок. У 100 грамах цього продукту міститься близько 5,7 грама клітковини, а також приблизно 8 грамів рослинного білка на склянку. Крім того, горошок багатий на лютеїн і зеаксантин, які підтримують здоров’я очей.

Не менш корисними виявилися артишоки. Вони також містять близько 5,7 грама клітковини на 100 грамів. Особливу цінність становить інулін — природний пребіотик, який живить корисні бактерії кишківника та може позитивно впливати на рівень цукру в крові й обмін речовин.

До списку увійшла і брюссельська капуста, яка містить приблизно 4,8 грама клітковини на 100 грамів. Вона забезпечує організм як розчинною, так і нерозчинною клітковиною, а також містить антиоксиданти й глюкозинолати, що допомагають захищати клітини організму.

Які ще продукти варто додати до раціону

Дієтологи також рекомендують звернути увагу на листову капусту коллард, яка містить близько 4 грамів клітковини на 100 грамів. Вона є хорошим джерелом заліза, кальцію та вітаміну K, що підтримують здоров’я кісток і кровотворення.

П’яте місце посіла солодка картопля (батат). Один середній батат зі шкіркою містить майже 4 грами клітковини, а також багато бета-каротину, вітаміну A та калію.

Фахівці наголошують, що дорослим рекомендується споживати 25–38 грамів клітковини на день. Крім овочів, її багато міститься у бобових, цільнозернових продуктах, ягодах, горіхах та насінні, тому саме різноманітний раціон допомагає найкраще підтримувати здоров’я кишківника та всього організму.