Українська армія суттєво посилила тиск на російські окупаційні війська, створюючи нові важелі впливу на всій лінії фронту. Серія точних тактичних та стратегічних ударів ЗСУ вже могла зруйнувати плани Кремля щодо масштабної наступальної операції, запланованої на весняно-літню кампанію 2026 року.

Інститут вивчення війни (ISW).

- Реклама -

Американські аналітики акцентують на заяві Президента Володимира Зеленського: спираючись на дані української та британської розвідок, він зазначив, що ситуація на фронті зараз є найкращою за останні десять місяців — з червня 2025 року. Одним із союзників України стала навіть погода. Раніше ворог активно використовував тумани для прихованого просування, проте з настанням весни та покращенням видимості ця тактика втратила ефективність.

Ключові висновки аналітиків ISW:

- Реклама -

Тактичні успіхи на півдні: Починаючи з кінця січня 2026 року, ЗСУ досягли помітних успіхів на південному напрямку. Це спричинило ланцюгову реакцію, змусивши російське командування розриватися між спробами стримати українські контратаки та утриманням позицій на інших ділянках.

Руйнація планів Москви: Постійний тиск з боку українських захисників не дозволяє агресору накопичити достатньо сил для власного наступу. Реальна ситуація на полі бою повністю спростовує пропагандистські заяви РФ про нібито «неминучий обвал» української оборони.

Інформаційні маніпуляції Кремля: В ISW переконані, що вкиди про слабкість України спрямовані виключно на західних союзників, аби схилити їх до поступок. Насправді ж Україна зберігає стійкість і впевнено перехоплює ініціативу.

Експерти наголошують, що поточна динаміка на фронті може стати вирішальним фактором, який визначить результат усієї воєнної кампанії 2026 року. Україна не просто тримає оборону, а крок за кроком диктує свої умови на полі бою.