Україна

Наступ РФ зупинився: ISW зафіксував мінімальне просування ворога у березні

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Наступальна активність російської армії стрімко падає: у березні ворог показав найгірший результат із початку повномасштабного вторгнення. Окупанти змогли просунутися на мінімальну відстань, втрачаючи ініціативу.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на свіжий звіт Інституту вивчення війни (ISW).

- Реклама -

За підрахунками американських аналітиків, протягом усього березня російським військам вдалося захопити лише 23 квадратні кілометри. Для порівняння: ще в січні цей показник становив 319 квадратів, а в лютому впав до 123. Експерти наголошують, що такі нинішні темпи агресора є найнижчими щонайменше з осені 2023 року.

Різке гальмування наступу пов’язують із низкою вагомих факторів. Вирішальний вплив мали успішні локальні контратаки Збройних сил України на південно-східному напрямку, які змусили ворога відступати з уже підготовлених рубежів.

- Реклама -

«У результаті контратак ЗСУ російські підрозділи втратили позиції на окремих ділянках. Найбільш відчутні втрати зафіксовані на південній ділянці фронту — в районі між Донецькою та Дніпропетровською областями», — йдеться у звіті.

Крім безпосереднього тиску українських оборонців, по наступальному потенціалу росіян сильно вдарили внутрішні проблеми зі зв’язком. Йдеться про значні перебої в роботі терміналів Starlink та обмеження доступу до месенджера Telegram. Оскільки цей додаток окупанти масово використовували для координації на полі бою, його блокування фактично зруйнувало управління підрозділами.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
