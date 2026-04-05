Наступ РФ зупинився: ISW зафіксував мінімальне просування ворога у березні

Наступальна активність російської армії стрімко падає: у березні ворог показав найгірший результат із початку повномасштабного вторгнення. Окупанти змогли просунутися на мінімальну відстань, втрачаючи ініціативу.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на свіжий звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За підрахунками американських аналітиків, протягом усього березня російським військам вдалося захопити лише 23 квадратні кілометри. Для порівняння: ще в січні цей показник становив 319 квадратів, а в лютому впав до 123. Експерти наголошують, що такі нинішні темпи агресора є найнижчими щонайменше з осені 2023 року.

Різке гальмування наступу пов’язують із низкою вагомих факторів. Вирішальний вплив мали успішні локальні контратаки Збройних сил України на південно-східному напрямку, які змусили ворога відступати з уже підготовлених рубежів.

«У результаті контратак ЗСУ російські підрозділи втратили позиції на окремих ділянках. Найбільш відчутні втрати зафіксовані на південній ділянці фронту — в районі між Донецькою та Дніпропетровською областями», — йдеться у звіті.

Крім безпосереднього тиску українських оборонців, по наступальному потенціалу росіян сильно вдарили внутрішні проблеми зі зв’язком. Йдеться про значні перебої в роботі терміналів Starlink та обмеження доступу до месенджера Telegram. Оскільки цей додаток окупанти масово використовували для координації на полі бою, його блокування фактично зруйнувало управління підрозділами.