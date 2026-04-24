Наступ РФ на Донеччині: російські військові попалися на створенні фейкових перемог

Автор: Гончаренко Людмила

Російська пропаганда продовжує фабрикувати успіхи своєї армії на фронті. Військові РФ зняли постановочне відео з підняттям прапора нібито у захопленому селі на Покровському напрямку, однак виявилося, що кадри зроблені в глибокому тилу.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланнямна звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

- Реклама -

Експерти проаналізували телевізійний сюжет, який напередодні вийшов на російському «Першому каналі». Пропагандисти показали двох військових 35-ї окремої мотострілецької бригади РФ, які пафосно встановлюють ворожий триколор.

У сюжеті стверджувалося, що дія відбувається у населеному пункті Гришине, розташованому на північний захід від Покровська. Проте детальна геолокація відеозапису повністю спростувала ці гучні заяви окупантів.

- Реклама -

Аналітики з’ясували, що насправді росіяни зняли свій «переможний» ролик у селі Михайлівка. Цей населений пункт знаходиться на південний схід від Покровська — за 40 кілометрів від заявленого місця та актуальної лінії бойового зіткнення.

В ISW наголошують, що російське військове командування свідомо генерує такі фейкові докази. Головна мета подібних постановок полягає у спробі підтримати ілюзію швидкого просування армії РФ та завищити реальні успіхи на полі бою для внутрішньої аудиторії.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

