Наука

На знімку з Марса помітили схожий на медузу об’єкт

Автор: Денис Коротинський

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На знімку поверхні Марса, зробленому марсоходом NASA Curiosity ще у серпні 2023 року, користувачі мережі помітили дивний темний об’єкт. Він нагадує фігуру з великим корпусом і тонкими «ногами», що одразу породило припущення про невідомий апарат або навіть живу істоту.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Фото було зроблене Curiosity у кратері Гейла. Особливу увагу привернуло те, що на знімках тієї самої ділянки, отриманих менш ніж за хвилину до цього, незвичайного об’єкта не видно.

Що саме помітили на фотографії з Марса?

Темна фігура знаходиться далеко від марсохода та займає лише невелику кількість пікселів. Деякі користувачі порівняли її з медузою, триногою конструкцією або фантастичними машинами з «Війни світів».

Космічна ентузіастка Карі Сівертцен, яка повторно поширила знімок, зазначила, що регулярно переглядає відкриті фотографії NASA та звертає увагу на незвичні деталі.

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«Іноді я помічаю речі, які привертають мою увагу, і ділюся ними», — пояснила вона.

Чи може це бути живою істотою або апаратом?

Жодних доказів того, що на фотографії зафіксована жива істота чи невідомий апарат, немає. Одна з найбільш правдивих  версій — дефект зображення або спотворення окремих пікселів.

У мережі також припускали, що об’єктом міг бути марсіанський вертоліт Ingenuity. Однак ця версія не відповідає дійсності: апарат працював в іншому кратері за тисячі кілометрів від Curiosity.

Подібні знімки Марса регулярно стають приводом для гучних теорій. Люди можуть бачити знайомі обриси у випадкових формах каміння, тінях або деталях фотографій — це явище називають парейдолією.

Наразі NASA не повідомляло про виявлення на цьому знімку будь-якого штучного об’єкта чи ознак розумного життя. Тож загадкова «фігура» залишається лише незвичайною деталлю старої фотографії Curiosity.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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