6 липня Земля проходить афелій — найвіддаленішу точку своєї еліптичної орбіти від Сонця. У цей період наша планета віддаляється від світила на рекордну дистанцію — приблизно 152 087 774 кілометри. Як зазначають Новини Планети, у цей особливий день Сонце на небосхилі здаватиметься найменшим за весь рік, а сама планета рухатиметься по своїй орбіті дещо повільніше, ніж зазвичай.

Причина виникнення афелію

Астрономічне явище афелію відбувається через те, що орбіта Землі не є ідеальним колом. Вона має злегка витягнуту форму, яку науковці називають еліпсом.

Формування такої специфічної траєкторії зумовлене постійним гравітаційним впливом інших космічних тіл Сонячної системи. Найбільше на зміщення земної орбіти впливають планети-гіганти, зокрема Юпітер та Сатурн, які своєю потужною гравітацією постійно коригують шлях Землі навколо світила.

Чому в липні літо, якщо Сонце найдалі від нас

Багатьом людям здається парадоксальним той факт, що найбільша відстань від зірки припадає саме на розпал літа. Проте реальна відстань до Сонця практично не визначає зміну пір року на планеті.

Цей процес залежить виключно від нахилу земної осі (який становить 23,5°) до площини орбіти. У липні саме Північна півкуля, де розташована Україна, максимально нахилена в бік Сонця. Через це ми отримуємо пряме сонячне проміння під більшим кутом, а світлові дні стають значно довшими та теплішими. Водночас у Південній півкулі зараз панує астрономічна зима.

Вплив на температуру

Через значне віддалення в точці афелію Земля отримує приблизно на 7% менше сонячного тепла та променевої енергії, ніж у точці найближчого підходу до зірки — перигелії, який настає на початку січня. Проте на глобальну температуру та літню погоду це суттєво не впливає, оскільки стабільний тепловий баланс нашої планети надійно підтримується Світовим океаном та щільною атмосферою.

Попри те, що спека на планеті зараз перебуває на своєму піку, кожен охочий може спробувати зафіксувати це явище самостійно. В афелії видимий діаметр Сонця на небі є найменшим у році. Якщо ви захочете перевірити це астрономічне правило, зафіксувавши сонячний диск за допомогою спеціальних захисних фільтрів та порівнявши його розміри з фотографіями, зробленими на початку січня, це стане чудовим і цілком доступним практичним експериментом для любителів астрономії.

Подібні космічні цикли є наочним нагадуванням про те, наскільки складною та збалансованою є механіка нашого всесвіту, де навіть мільйони кілометрів коливань орбіти не здатні порушити звичний хід життя на Землі.