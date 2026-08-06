Археологи на Фарерських островах зробили рідкісну знахідку під час розкопок середньовічної споруди. Під кам’яною підлогою вони виявили рунічний камінь із частково збереженим написом, який, ймовірно, був надгробною плитою.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Національний музей Фарерських островів.

Що вдалося дізнатися про артефакт

Рунічний камінь знайшли в селі Сандур на півдні архіпелагу. Він був вбудований у підлогу будівлі, орієнтованої зі сходу на захід, що характерно для ранньосередньовічних християнських каплиць.

Поруч археологи також виявили уламки статуетки Богородиці з немовлям і старовинну масляну лампу. Саме ці знахідки підтверджують, що споруда, найімовірніше, мала релігійне призначення.

На плиті вдалося прочитати лише початок напису — «Her hvílir…», що перекладається як «Тут спочиває…». Продовження тексту втрачено, оскільки верхня частина каменя відкололася, а частина рун не збереглася.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Чому ця знахідка особлива

Наприкінці серпня артефакт дослідить фахівець зі скандинавської рунології. Він спробує відновити втрачену частину напису та визначити точний вік пам’ятки за особливостями рунічного письма.

Для цього археологи вже створили високоточну 3D-модель каменя, яка дозволяє розглядати найдрібніші деталі поверхні без ризику пошкодити знахідку.

За словами дослідників, це відкриття має особливе значення для Фарерських островів. За весь час археологічних досліджень тут знайшли менше десяти рунічних каменів, і майже всі вони були сильно пошкоджені. Новий артефакт став першою подібною знахідкою, пов’язаною з ранньохристиянською пам’яткою, що може допомогти краще зрозуміти історію поширення християнства на архіпелазі.