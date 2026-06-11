Крижана аномалія в Атлантиці: вчені попереджають про катастрофу

У Північній Атлантиці, на південь від Ґренландії, розростається загадкова «холодна пляма», яка стрімко охолоджується на тлі глобального потепління. Новий аналіз цієї аномалії вказує на неминуче наближення масштабної кліматичної катастрофи.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на наукове видання ScienceAlert.

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Міжнародна команда дослідників використала масив супутникових даних та показники тепломісткості океану починаючи з 1955 року, щоб з’ясувати причину цього феномену. Дотепер існували дві головні теорії: або океанські течії приносять у цей регіон менше тепла, або вода втрачає його через поверхню. Результати дослідження однозначно підтвердили першу версію.

Втрата тепла з поверхні в цьому районі насправді зменшилася. Це означає, що проблема криється глибоко під водою — у регіон просто надходить значно менше тепла з екватора.

Дослідники дійшли висновку, що атлантична холодна пляма є прямою ознакою критичного ослаблення Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (АМОЦ). Цей гігантський океанічний конвеєр уповільнюється і вже демонструє ознаки повної зупинки. Масштабне танення льодовиків скидає величезні об’єми прісної води в океан, повністю руйнуючи тонкий баланс, який підтримує безперебійну роботу цієї системи.

Вчені наголошують, що світ впритул наблизився до небезпечної переломної точки.

Якщо АМОЦ повністю зупиниться, наслідки для планети будуть набагато серйознішими за звичайне охолодження океану. Європа зіткнеться зі значно холоднішими та суворішими зимами, відбудуться непередбачувані зміни в глобальних погодних умовах, а цілі екосистеми та світова продовольча безпека опиняться під реальною загрозою.

Згідно з останніми кліматичними моделями, ця незворотна межа може бути пройдена вже до середини поточного століття, тому науковці вимагають негайного втручання політиків.