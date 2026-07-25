Комарі знаходять людей не лише за запахом, температурою тіла та вуглекислим газом, який ми видихаємо. Нове дослідження показало, що після виявлення потенційної жертви комахи також орієнтуються на певні кольори.

Про це повідомляє Nature Communications.

Учені з університетів США, Канади та Німеччини провели експеримент із комарами виду Aedes aegypti. У спеціальному тунелі вони відстежили понад 1,3 мільйона траєкторій польоту комах, перевіряючи їхню реакцію на запахи та кольорові об’єкти.

Які кольори приваблюють комарів

Спочатку комарі майже не реагували на кольорові предмети. Однак після введення в камеру вуглекислого газу, який сигналізує про присутність людини, вони починали активно летіти до червоних, помаранчевих, чорних і ціанових — блакитно-зелених — об’єктів.

Білий, синій і фіолетовий кольори значного інтересу в комах не викликали. Дослідники пояснили, що людська шкіра незалежно від відтінку відбиває світло в червоно-помаранчевому діапазоні, тому відкриті частини тіла комарям легше помітити.

Як зменшити ризик укусів

Самої зміни гардероба недостатньо для повного захисту. У місцях із великою кількістю комарів фахівці радять носити світлий закритий одяг із довгими рукавами та штанинами, а також користуватися репелентами.

Поєднання цих методів особливо важливе під час вечірніх прогулянок біля водойм, у парках і лісах, де активність комарів зазвичай вища.