Коли закінчиться війна: адмірал Бауер розкрив головні страхи російського диктатора

Автор: Денис Коротинський

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру припиняти бойові дії проти України, незважаючи на катастрофічні втрати своєї армії та відсутність реальних стратегічних успіхів. Ситуація зайшла в глухий кут, де продовження агресії стало для очільника Кремля єдиним способом утримання влади та збереження стабільності всередині самої Росії.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на ексклюзивне інтерв’ю колишнього голови Військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера для 24 Каналу.

Високопосадовець Альянсу проаналізував поточний стан справ і констатував, що стимули для російського керівництва зупинити війну наразі фактично дорівнюють нулю.

Адмірал виділив три ключові причини, які змушують Путіна продовжувати цю криваву кампанію. По-перше, Росія не досягла жодної зі своїх початкових стратегічних цілей, тому зупинка означатиме визнання поразки. По-друге, російська економіка повністю перейшла на військові рейки; вона працює зараз, але після закінчення війни Кремль залишиться з економікою, яка не здатна створювати реальну додану вартість для мирної країни.

Третьою, і чи не найнебезпечнішою для самого диктатора причиною, є армія. Наразі на території України перебуває близько 700 тисяч російських військових. На думку адмірала, одночасне повернення цієї величезної маси людей додому неминуче спровокує масштабні соціальні, економічні та кримінальні проблеми в Росії.

«Гадаю, він може зупинити війну, але є інший момент. Звичайно, я не експерт, і я ніколи не розмовляв з Путіним, але це, мабуть, несумісне з його гордістю та уявленням про мужність чи щось подібне, щоб так вчинити. І треба також розуміти, що він досі може подавати цю війну як успіх, оскільки повністю контролює інформаційний простір у Росії», — пояснив Роб Бауер.

Таким чином, у НАТО переконані: попри те, що стратегічно Росія вже програла війну, а втрати її армії перевищили мільйон осіб убитими та пораненими, особисті страхи диктатора та пастка військової економіки змушуватимуть Кремль і надалі кидати ресурси у топку бойових дій.

Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

