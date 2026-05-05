Коли закінчиться війна: адмірал Бауер розкрив головні страхи російського диктатора

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру припиняти бойові дії проти України, незважаючи на катастрофічні втрати своєї армії та відсутність реальних стратегічних успіхів. Ситуація зайшла в глухий кут, де продовження агресії стало для очільника Кремля єдиним способом утримання влади та збереження стабільності всередині самої Росії.

Високопосадовець Альянсу проаналізував поточний стан справ і констатував, що стимули для російського керівництва зупинити війну наразі фактично дорівнюють нулю.

Адмірал виділив три ключові причини, які змушують Путіна продовжувати цю криваву кампанію. По-перше, Росія не досягла жодної зі своїх початкових стратегічних цілей, тому зупинка означатиме визнання поразки. По-друге, російська економіка повністю перейшла на військові рейки; вона працює зараз, але після закінчення війни Кремль залишиться з економікою, яка не здатна створювати реальну додану вартість для мирної країни.

Третьою, і чи не найнебезпечнішою для самого диктатора причиною, є армія. Наразі на території України перебуває близько 700 тисяч російських військових. На думку адмірала, одночасне повернення цієї величезної маси людей додому неминуче спровокує масштабні соціальні, економічні та кримінальні проблеми в Росії.

«Гадаю, він може зупинити війну, але є інший момент. Звичайно, я не експерт, і я ніколи не розмовляв з Путіним, але це, мабуть, несумісне з його гордістю та уявленням про мужність чи щось подібне, щоб так вчинити. І треба також розуміти, що він досі може подавати цю війну як успіх, оскільки повністю контролює інформаційний простір у Росії», — пояснив Роб Бауер.

Таким чином, у НАТО переконані: попри те, що стратегічно Росія вже програла війну, а втрати її армії перевищили мільйон осіб убитими та пораненими, особисті страхи диктатора та пастка військової економіки змушуватимуть Кремль і надалі кидати ресурси у топку бойових дій.