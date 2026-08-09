Стан колишнього президента США Джо Байдена залишається складним через онкологічне захворювання. Його син Хантер повідомив, що рак простати поширився на кістки та інші частини тіла, а сама хвороба спричиняє сильний біль і суттєво виснажує експрезидента.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на BBC.

Що Хантер Байден розповів про стан батька

Під час інтерв’ю Хантер Байден не приховував емоцій і назвав ситуацію дуже важкою для всієї родини. За його словами, хвороба прогресувала, а лікування дається Джо Байдену непросто.

«Рак поширився, дав метастази в кістки й далі. Це дуже болісно і багато в чому дуже виснажує», — заявив Хантер Байден.

Він також зізнався, що йому важко спостерігати за тим, як батько бореться з хворобою.

«На це справді дуже сумно дивитися. Єдине, що я можу сказати про його здоров’я зараз, — я хотів би, щоб він більше скаржився, тому що все не дуже добре», — сказав син експрезидента.

Хантер наголосив, що попри складний стан Джо Байден залишається центром родини та продовжує цікавитися суспільними й політичними питаннями.

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Що відомо про лікування Джо Байдена

Про діагноз колишнього президента стало відомо у травні 2025 року, через кілька місяців після завершення його каденції в Білому домі. Згодом з’ясувалося, що рак простати вже поширився на кістки.

Джо Байден проходив променеву та гормональну терапію. Також у вересні йому провели операцію з видалення злоякісних клітин шкіри.

Колишня перша леді Джилл Байден раніше заявляла, що через метастази її чоловік, ймовірно, житиме з онкологічним захворюванням до кінця життя.

«Якби це був лише рак простати, це була б одна історія. Але через те, що він поширився на кістки, ситуація зовсім інша», — зазначала Джилл Байден.

Попри лікування, 83-річний Джо Байден продовжує з’являтися на публіці та виступати з питань, які вважає важливими. За словами Хантера, його батько й надалі залишається активним і не відмовляється від публічного життя.