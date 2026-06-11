Одна непомітна деталь на полиці магазину може перетворити солодку покупку на розчарування. Саме вона найчастіше сигналізує, що такі ягоди краще залишити в супермаркеті і навіть не нести до каси.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на сайт Eating Well.

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Найбільшим «червоним прапорцем» під час вибору полуниці фахівці безапеляційно називають цвіль. Навіть одна запліснявіла ягода гарантовано свідчить про те, що весь контейнер уже почав псуватися, і грибок непомітно поширюється на сусідні плоди. Окрім цього, варто завжди перевіряти дно упаковки — саме там найчастіше накопичується зайва волога та збираються розчавлені ягоди, які пустили сік.

Свіжа та якісна полуниця має бути яскраво-червоною, блискучою та напрочуд пружною. Насіння повинно розташовуватися рівномірно і не втискатися глибоко в м’якоть.

Окрему увагу слід звертати на зелені листочки біля плодоніжки. Якщо вони пожовклі, сухі або коричневі, це пряма ознака того, що врожай зібрали дуже давно і він втрачає свою свіжість.

«Стигла ягода має приємний солодкий аромат. Якщо запах відсутній або нагадує бродіння, полуниця вже починає псуватися», — попереджають експерти видання.

Після покупки ягоди потребують правильного та обережного зберігання. Їх категорично не можна мити заздалегідь перед тим, як покласти в холодильник, адже краплі води на поверхні створюють ідеальне середовище для стрімкого розвитку плісняви.

Усі пошкоджені чи прим’яті плоди потрібно одразу викинути, оскільки вони зіпсують усю партію. Цілу полуницю найкраще викласти в один вільний шар у неглибокий контейнер, попередньо застелений паперовим рушником для поглинання вологи. Саму ємність не варто щільно закривати, щоб забезпечити мінімальну циркуляцію повітря. За дотримання цих умов у холодильнику ягоди залишатимуться свіжими до семи днів.