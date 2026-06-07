Колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління США в Європі та Євразії Ральф Гофф оцінив поточну ситуацію на фронті, можливий літній наступ РФ та значення українських далекобійних ударів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Еспресо.

Удари по території РФ та слабкість ППО

Удар українських сил у день відкриття Санкт-Петербурзького форуму продемонстрував неспроможність російської системи протиповітряної оборони перехоплювати всі дрони та ракети. За словами Гоффа, це стало чітким сигналом для Володимира Путіна та іноземних гостей заходу, що “найболючіші наслідки ще попереду”. Він наголосив, що найближчими місяцями Україна вводитиме в дію нові системи та розширюватиме арсенал далекобійного ураження по території Росії.

Відчай Кремля та ядерний блеф

Посилення російських атак на українські міста ексрозвідник вважає свідченням відчаю Путіна через погіршення ситуації для армії РФ на полі бою. Тактика накопичування ракет для масованих хвиль є проявом слабкості держави, яка не здатна досягти своїх цілей на фронті.

Ядерні погрози Кремля колишній посадовець ЦРУ називає блефом, який працює лише через те, що на Заході його схильні сприймати всерйоз. Він також навів чутки про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін під час переговорів особисто нагадав Путіну про неприпустимість розгляду застосування ядерної зброї як можливого варіанта.

Стратегія для України та моніторинг Білорусі

Для успішного протистояння Україні необхідно діяти одночасно в кількох напрямках:

Завдавати максимальних втрат російським військам на фронті, водночас максимально зменшуючи власні втрати.

Продовжувати удари на середні дистанції (від 40 до 120 км) по російській логістиці та тактичних штабах, щоб знижувати здатність ворога наступати.

Здійснювати далекобійні удари по економічних цілях у Росії: нафтопереробних заводах, ракетних виробництвах та заводах з виробництва оптоволокна.

Щодо військової загрози з боку Білорусі, Гофф запевнив, що за ситуацією там дуже уважно стежать розвідувальні служби країн НАТО, зокрема Литви, Латвії, Естонії, Швеції, Норвегії та Польщі.

Проблеми командування РФ та прогноз на літо

Російська військова система побудована на страху: командири бояться покарань за невдачі, тому регулярно надсилають вищому керівництву прикрашені або неправдиві звіти про взяття населених пунктів. Через це сам Володимир Путін значною мірою перебуває в інформаційному вакуумі та не отримує достовірної інформації про реальну ситуацію на полі бою.

Оцінюючи літню кампанію, Ральф Гофф зазначив, що високі втрати суттєво ускладнюють для Росії формування нових підрозділів і проведення масштабної наступальної операції. Він не очікує кардинальних проривів, проте прогнозує продовження російських ударів по інфраструктурі з метою підриву морального духу українців, що, на його думку, ворогу не вдасться реалізувати.