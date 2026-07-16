Майбутнє людства може виявитися значно незвичнішим, ніж здається сьогодні. Якщо глобальна температура продовжить зростати, вже до кінця століття екосистеми, сільське господарство та навіть харчування людей можуть кардинально змінитися.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Australian Journal of Botany.

За прогнозами вчених, середня температура на планеті може зрости приблизно на 4°C порівняно з доіндустріальним періодом. Автори дослідження попереджають, що такий сценарій стане причиною масштабних змін у природі.

«Через 70 років багато екосистем суттєво зміняться», — зазначили автори дослідження.

Що зміниться на Землі до 2100 року

Науковці вважають, що одним із найсерйозніших наслідків стане різке збільшення кількості масштабних лісових пожеж. Через спеку, тривалі посухи та екстремальні погодні явища деякі природні екосистеми можуть втратити здатність до відновлення.

Особливо вразливими називають тропічні ліси, які потребують тривалих періодів без сильних пожеж.

Водночас дослідники прогнозують суттєві зміни у харчовій промисловості. Традиційне тваринництво може поступово скоротитися, а його місце займе лабораторне м’ясо та молоко, вирощені з клітин тварин. Такі технології вже починають використовувати у низці країн.

Генетичні технології та нові виклики

Ще одним важливим напрямком розвитку можуть стати технології редагування генів. За словами дослідників, їх потенційно використовуватимуть для боротьби з інвазивними видами, які завдають шкоди місцевим екосистемам.

Серед можливих прикладів — генетично модифіковані комарі для скорочення поширення небезпечних хвороб, а також технології контролю чисельності щурів, мишей та інших шкідників.

Хоча дослідження базувалося на прогнозах для Австралії, його автори наголошують, що описані тенденції можуть стосуватися багатьох регіонів світу. На їхню думку, зміна клімату, розвиток біотехнологій та нові методи виробництва продуктів харчування вже найближчими десятиліттями суттєво вплинуть на життя людей.