Археологи продовжують робити епохальні відкриття, які проливають світло на розвиток та поширення раннього християнства. Нещодавно дослідники виявили фреску, яку фахівці вже визнали «найкраще збереженим» зображенням Ісуса Христа.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Star.

Унікальну знахідку виявили в підземній гробниці неподалік від міста Ізнік на північному заході Туреччини (історична назва — Нікея). Це місто відоме на весь світ як батьківщина Нікейського символу віри, прийнятого у 325 році нашої ери, коли регіон ще був частиною Римської імперії, а перші християни зазнавали жорстоких переслідувань.

На знайденій фресці Ісус зображений як «Добрий Пастир». Це молодий чоловік без бороди з чітко вираженими римськими рисами обличчя, одягнений у традиційну тогу. На його плечах лежить коза, а біля ніг блукають ще чотири тварини серед абстрактних квітів і зелені. За словами провідної археологині Гюльсен Кутбай, цей витвір мистецтва, вперше виявлений у серпні 2025 року, є «можливо, єдиним у своєму роді прикладом в Анатолії».

Дослідники нагадують, що до того як хрест став найвідомішим символом християнства, саме образ Доброго Пастиря використовувався вірянами. Він символізував божественне керівництво, порятунок та захист у ті небезпечні часи.

Гробниця приховувала й інші артефакти. Вигнуті стіни тісного приміщення прикрашені малюнками птахів, рослин, а також портретами знатних чоловіків і жінок у супроводі рабів. Археолог музею Ізніка Ерен Ертен Ертем зазначив, що ці фрески демонструють перехідний етап від пізнього язичництва до раннього християнства.

Крім того, антропологиня Рукен Зейнеп Косе повідомила, що під час розкопок у печері було знайдено скелети п’ятьох людей. Через погане збереження вік двох із них встановити не вдалося, проте інші належали двом молодим людям та шестимісячному немовляті.

Професорка Бірмінгемського університету Кандіда Мосс підкреслила надзвичайну важливість таких знахідок. Вона нагадала, що Анатолія (сучасна Туреччина) була справжньою колискою раннього християнства, куди приїжджали апостоли Петро і Павло, і цей регіон відіграє колосальну роль в історії релігії.