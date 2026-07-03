У венесуельському місті Ла-Гуайра рятувальники здійснили успішну операцію, витягнувши з-під уламків зруйнованої дев’ятиповерхівки чоловіка. Він провів під завалами вісім днів після того, як країну сколихнули потужні землетруси. Як повідомляє портал Новини Планети з посиланням на американське видання CNN, ця рятувальна місія вимагала ювелірної роботи команд із кількох країн світу.

Складна рятувальна операція

43-річний Ернан Альберто Хіль Флорес працював охоронцем у торговому центрі Galerias Playa Grande. Під час землетрусу він опинився під майже дев’ятиметровим шаром бетону та сміття на підземному паркінгу.

Сигнал про те, що під завалами може бути вціліла людина, надійшов рятувальникам ще в неділю. За допомогою радарів і спеціального звукового обладнання фахівці підтвердили присутність чоловіка. Проте сама операція з його вилучення тривала понад 70 годин через постійну загрозу нових обвалів.

Президент Сальвадору Наїб Букеле, чиї фахівці також брали участь у місії, повідомив, що рятувальний тунель кілька разів обвалювався, проте команди продовжували його укріплювати. Протягом усього цього часу рятувальники підтримували зв’язок з Ернаном, обережно передаючи йому воду, їжу, електроліти та ліки через спеціальний шланг.

Стан врятованого та реакція медиків

Після успішного вилучення з-під уламків чоловіка одразу передали лікарям. Парамедик Червоного Хреста Луїс Родрігес високо оцінив стан потерпілого з огляду на обставини.

«На щастя, коли ми прийняли пана Ернана в карету швидкої допомоги, він був стабільним. Протягом усієї поїздки він залишався при свідомості, — повідомив медик.

Представник групи ООН з координації реагування на стихійні лиха Себастьян Мокоркер у коментарі для CNN наголосив, що цей порятунок є справжнім дивом. За його словами, стандартне «золоте вікно» для пошуку вцілілих становить лише три дні, після чого шанси на виживання без постійного доступу до води стрімко зменшуються.

Емоції родини та продовження пошукових робіт

Дружина врятованого охоронця Гусвімар Гонсалес зізналася журналістам, що пережила дні неймовірного смутку, бо вже почала втрачати надію.

«Але коли я дізналася, що він живий, я побачила промінь світла. Він тримався як герой», — розповіла жінка.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес також прокоментувала успішне завершення рятувальної місії. Вона висловила вдячність національним і міжнародним рятувальникам, які віддали свої сили та час цій складній операції. Попри значні руйнування, пошукові роботи в постраждалих регіонах країни не припиняються, адже кожне врятоване життя дає надію іншим родинам, які чекають новин про своїх близьких.