Російські компанії на тлі гострої нестачі робочої сили почали масово залучати працівників із країн Азії. Лише за перше півріччя іноземцям видали понад 147 тисяч дозволів на роботу — майже на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на російські ЗМІ та дані ЄМІСС.

Скільки іноземців завезли до Росії

Найбільше зросла кількість дозволів для громадян Китаю та Індії. Китайцям видали 70,4 тисячі документів, індійцям — 33,7 тисячі. У півтора раза також збільшився найм працівників з Індонезії, а кількість дозволів для громадян Шрі-Ланки зросла вдвічі.

Водночас лише близько третини залучених іноземців мають кваліфікацію, необхідну для складних робіт. Більшість працевлаштовують у будівництві, логістиці, промисловості, житлово-комунальному господарстві та сфері послуг.

«Іноземні працівники допомагають компаніям закривати дефіцит кадрів, але не можуть стати довгостроковим розв’язанням проблеми», — заявила керівниця компанії «Лабораторія смислів» Юлія Кузнєцова.

Чому Росії не вистачає працівників

За оцінкою Bloomberg Economics, російській економіці бракує близько 1,5 мільйона працівників. Бізнесу водночас стає дедалі дорожче наймати іноземців, адже компанії мають оплачувати мита, житло, переїзд та адаптацію персоналу.

Додатковою проблемою залишаються регіональні обмеження, які забороняють мігрантам працювати в окремих галузях. За порушення правил компаніям загрожують великі штрафи та навіть тимчасове припинення діяльності.

На тлі кадрової кризи в Росії вже пропонували повернути шестиденний робочий тиждень і активніше залучати до роботи пенсіонерів. Однак експерти наголошують, що без автоматизації, підвищення зарплат і поліпшення умов праці дефіцит робочої сили лише посилюватиметься.