Незалежно від того, чи шукаєте ви напій із м’якою стимулюючою дією, чи повністю безкофеїновий варіант, ці альтернативи запропонують нові смаки та суттєву користь для організму.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Матча

Матча — це традиційний японський зелений чай у формі дрібного порошку. Він відомий своїм насиченим кольором, землистим смаком та великою кількістю антиоксидантів, зокрема епігалокатехін галлатом (EGCG). Дослідження пов’язують цей антиоксидант зі зменшенням запальних процесів та підтримкою здоров’я серця.

Багато хто віддає перевагу матчі через відсутність різкого стрибка енергії, який зазвичай дає кава. Хоча напій містить кофеїн, він також багатий на амінокислоту L-теанін. Її поєднання з кофеїном забезпечує тривалу концентрацію уваги та м’яку бадьорість без ефекту нервозності.

Чай масала

Масала — це чорний чай, заварений із зігріваючими спеціями, такими як кориця, кардамон, імбир, гвоздика та чорний перець. Одна чашка такого чаю з молоком містить близько 21 мг кофеїну порівняно з 90 мг у звичайній чорній каві.

Спеції, що входять до складу напою, приносять додаткову користь: вони підтримують імунітет, покращують роботу серцево-судинної системи, знімають запалення та стимулюють травлення.

Грибна кава

Грибна кава — це унікальне поєднання мелених кавових зерен та висушених функціональних грибів. Залежно від рецептури, такий напій може містити кофеїн або бути без нього. Найчастіше для виробництва використовують:

Кордицепс;

Рейші;

Левову гриву (їжовик гребінчастий);

Чагу.

Ці гриби належать до адаптогенів — природних сполук, які допомагають організму легше долати стрес. Вони також підтримують імунну функцію, роботу мозку та допомагають контролювати рівень цукру в крові. Для покращення землистого смаку виробники часто додають до напою какао або корицю.

Єрба мате

Традиційний південноамериканський чай, який виготовляють із висушеного листя падуба парагвайського. Вміст кофеїну в ньому наближений до кави і становить близько 80 мг на чашку.

Окрім кофеїну, єрба мате містить теобромін — сполуку, яка відповідає за легку гірчинку та стимулюючий ефект. У правильній комбінації ці речовини дають потужний заряд енергії та фокусу без характерного для кави тремору.

Кава з цикорію

Цей напій виготовляють зі смаженого кореня цикорію, який за смаком і ароматом дуже нагадує традиційну каву. Він природно не містить кофеїну, тому ідеально підходить для тих, хто любить кавовий смак, але уникає стимуляторів.

Корінь цикорію багатий на інулін — пребіотичну клітковину, яка слугує «паливом» для корисних бактерій у кишечнику. Напій також має м’який проносний ефект, що корисно для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

М’ятний чай

Напій готують шляхом заварювання листя перцевої або кучерявої м’яти в гарячій воді. Він не містить кофеїну і не дає енергетичного сплеску, проте чудово освіжає та тонізує почуття завдяки своєму аромату.

М’ятний чай позитивно впливає на травлення: знімає здуття живота, полегшує симптоми нудоти та дискомфорту в шлунку. Лабораторні дослідження також підтверджують його противірусні та антимікробні властивості.

Золоте молоко

Цей затишний напій готують на основі рослинного або коров’ячого молока з додаванням куркуми, кориці, імбиру та чорного перцю. Він не містить кофеїну і чудово зігріває.

Секрет ефективності напою — у поєднанні куркуми та чорного перцю. Перець підвищує засвоюваність куркуміну (головної активної речовини куркуми) на 2000%. Золоте молоко має потужні антиоксидантні та протизапальні властивості.

Чай ройбуш

Ройбуш (або червоний чай) — це трав’яний напій із Південної Африки, який від природи не містить кофеїну. Він надзвичайно багатий на антиоксиданти, зокрема кверцетин та аспалатин, що робить його корисним для серця.

На відміну від класичного чорного чаю, ройбуш містить мінімум танінів — речовин, які можуть викликати подразнення шлунка або перешкоджати засвоєнню заліза. Його найкраще смакувати гарячим, додавши трохи улюбленого молока або меду.