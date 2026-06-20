З кожним роком з’являється все більше наукових доказів того, що наші очі безпосередньо пов’язані з розвитком хвороби Альцгеймера. Дослідники з’ясували, що звичайні фотографії сітківки можуть допомогти визначити ризик розвитку цього захворювання за багато років до появи перших клінічних симптомів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на результати дослідження, опубліковані в Journal of Alzheimer’s Disease.

Рання діагностика замість пізнього лікування

Сітківка — це світлочутлива тканина на задній стінці ока, яка містить кілька шарів нейронів. Зміни в цій ділянці можуть бути одними з найочевидніших зовнішніх ознак глибинних проблем у роботі мозку.

«Ми знаємо, що хвороба Альцгеймера розвивається десятиліттями, але більшість діагностичних інструментів зосереджені на пізніх стадіях патології, коли втручатися вже пізно», — пояснює біомедичний інженер Руогу Фанг з Університету Флориди, яка очолила нове дослідження. За її словами, аналіз здоров’я сітківки відкриває нові можливості для виявлення пацієнтів із групи ризику, щоб вчасно запропонувати їм профілактику та зміну способу життя.

Як працює штучний інтелект

Команда науковців використала машинне навчання для аналізу 62 876 фотографій сітківки від понад 40 000 учасників британського Біобанку.

Програма штучного інтелекту прогнозувала 12 ключових факторів, пов’язаних із підвищеним ризиком деменції (вік, артеріальний тиск, якість сну, куріння, вживання алкоголю тощо). Зрештою моделі глибокого навчання виявили кілька тонких маркерів на очному дні, які вказують на загрозу розвитку хвороби Альцгеймера:

Жорсткість судин та зниження їхньої щільності.

Потоншення зорового нерва (ознаки старіння сітківки).

Звуження дрібних артерій та артеріол, що може свідчити про загальну нейроваскулярну дисфункцію.

Око як інтегрований біологічний сенсор

Фотографії сітківки вже є рутинною процедурою для пацієнтів із діабетом, глаукомою або катарактою. Якщо ці знімки також містять підказки щодо ризику деменції, вони можуть стати надзвичайно корисним інструментом для відстеження прогресування нейродегенеративних захворювань.

«У цьому сенсі візуалізація сітківки функціонує не як замінник медичного опитування, а як інтегрований біологічний сенсор сукупного ризику», — підсумовує Руогу Фанг.

Як крихти хліба з казки про Гензеля і Гретель, хвороба Альцгеймера залишає за собою ледь помітні сліди. Відстеження цих підказок в очах пацієнтів може дати вченим абсолютно нове розуміння того, звідки береться це захворювання і як його зупинити.