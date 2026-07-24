Здоров'я

Чи можна їсти серцевину яблука: лікарі назвали три неочікувані переваги

Автор: Денис Коротинський

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Більшість людей викидають серцевину яблука, навіть не підозрюючи, що саме в ній міститься найбільша концентрація корисних речовин. Вона багата на пробіотики, клітковину та антиоксиданти, які підтримують здоров’я кишківника й організму загалом.

Про це повідомляє Verywell Health.

За словами фахівців, серцевина яблука містить найбільшу кількість пробіотиків — корисних мікроорганізмів, які допомагають підтримувати баланс кишкової мікрофлори. Здоровий мікробіом позитивно впливає не лише на травлення, а й на роботу імунної системи, серця та навіть психічне здоров’я.

Покращує травлення

У серцевині яблука також міститься більше пектину — розчинної клітковини, яка є природним пребіотиком. Вона живить корисні бактерії в кишківнику, сприяє регулярному травленню, допомагає запобігати закрепам і довше зберігає відчуття ситості.

Крім того, пектин може сприяти зменшенню запальних процесів і допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Найбільше антиоксидантів

Експерти зазначають, що саме серцевина містить найвищу концентрацію антиоксидантів серед усіх частин яблука. Йдеться про поліфеноли, флавоноїди, а також вітаміни С і Е.

Антиоксиданти захищають клітини від ушкоджень, допомагають боротися із запаленням, підтримують здоров’я серцево-судинної системи та можуть сприяти нормалізації артеріального тиску.

Насіння потрібно обов’язково видаляти

Попри користь серцевини, лікарі наголошують, що насіння яблука їсти не можна.

Воно містить амігдалін — речовину, яка під час пережовування та травлення здатна виділяти ціанід. Хоча невелика кількість випадково проковтнутого насіння зазвичай не становить небезпеки, фахівці радять завжди видаляти його перед вживанням серцевини.

Також серцевину не рекомендують їсти маленьким дітям, людям із порушенням ковтання або алергією на яблука.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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