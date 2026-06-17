Нещодавня публікація урядом США сотень раніше засекречених справ про невідомі аномальні явища (UAP), а також новий фільм Стівена Спілберга «День розкриття» (Disclosure Day) підігріли суспільний інтерес до теми інопланетян. Опитування свідчать, що близько третини людей вірять у візити прибульців на нашу планету. Однак, попри високу ймовірність існування позаземного життя у Всесвіті, наука має кілька вагомих аргументів, чому вони навряд чи коли-небудь прилітали на Землю.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на видання ScienceAlert.

Космос надто великий, а час — відносний

Найближча до нас зоря, Проксима Центавра, розташована за 4,3 світлового року — це близько 40 трильйонів кілометрів. Наш найшвидший космічний апарат, сонячний зонд Parker, рухається зі швидкістю 191 км/с. Навіть із такими рекордними показниками політ до сусідньої зірки тривав би понад 6,5 тисяч років.

Якби ж прибульці могли подорожувати зі швидкістю, близькою до швидкості світла, вони б зіткнулися з проблемою уповільнення часу. Згідно з теорією Ейнштейна, чим швидше рухається об’єкт, тим повільніше для його пасажирів плине час (наслідок так званого релятивістського уповільнення). Після подорожі на Землю і назад такі мандрівники повернулися б на рідну планету, яка постаріла б на століття. Вони б неминуче стали «вигнанцями в часі».

Нереалістичні витрати енергії та космічна радіація

Зі збільшенням швидкості космічного корабля зростає і його маса, що вимагає дедалі більше енергії для прискорення. Досягнення швидкості світла потребувало б нескінченної кількості енергії, що фізично неможливо.

Крім того, космічний простір не є абсолютно порожнім вакуумом. На надвисоких швидкостях навіть рідкісні атоми водню перетворюються на смертоносну радіацію, а тертя генерує тепло, здатне просто знищити обшивку корабля. Виникає логічне запитання: навіщо високорозвиненій цивілізації витрачати колосальні ресурси та ризикувати заради польоту до Землі, якщо їхніх технологій вистачило б для створення будь-яких ресурсів удома?

Токсична атмосфера Землі

Земна біосфера є унікальною і сформувалася в результаті тривалої коеволюції життя та планети. Наша атмосфера наповнена киснем лише завдяки ціанобактеріям, які виділяли його мільярди років тому. Хоча для землян кисень є джерелом життя, це дуже реактивний хімічний елемент.

Для інопланетних форм життя він може виявитися висококорозійним та токсичним. Прибульцям довелося б носити складні захисні скафандри, проте в переважній більшості свідчень про НЛО та контакти з гуманоїдами жодні захисні костюми не фігурують.

То чи існують вони взагалі?

Вчені вже виявили понад 6200 екзопланет у 4700 зоряних системах. Враховуючи, що лише в нашій галактиці понад 100 мільярдів зірок, шанси на існування мікробного або навіть розумного життя дуже високі. Дослідники продовжують сканувати космос у пошуках радіосигналів за допомогою масштабних проєктів на кшталт SETI. І хоча за десятиліття пошуків доказів не знайдено, наука не зупиняється.