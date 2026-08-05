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Прокидається вулкан, який у 1902 році забрав життя 30 тисяч людей

Автор: Денис Коротинський

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Вулкан Мон-Пеле на карибському острові Мартиніка, який у 1902 році забрав життя близько 30 тисяч людей, знову демонструє підвищену активність. За останній тиждень кількість вулканічних землетрусів майже потроїлася, хоча фахівці поки не вважають, що виверження є неминучим.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Що відбувається під вулканом Мон-Пеле

За даними Вулканологічної та сейсмологічної обсерваторії Мартиніки, з 24 по 31 липня під вулканом зафіксували 124 землетруси, тоді як тижнем раніше їх було лише 45. Загалом протягом липня вчені зареєстрували 331 вулканічний поштовх.

Більшість землетрусів сталися на глибині від 0,8 до 1,8 кілометра під вершиною Мон-Пеле. Їхня магнітуда не перевищувала 1, тому місцеві жителі не відчули поштовхів.

Крім того, із травня науковці спостерігають поступове підняття поверхні біля вершини вулкана. Наразі ґрунт підіймається приблизно на 1 сантиметр щомісяця, що може свідчити про накопичення тиску на глибині близько одного кілометра.

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Чи існує загроза нового виверження

Фахівці зазначають, що самі лише землетруси ще не означають швидкого виверження. Проте вони не виключають зміни ситуації у найближчі тижні або місяці.

Наразі для Мон-Пеле діє жовтий рівень вулканічної небезпеки, який означає підвищену активність без безпосередньої загрози.

У разі потужного виверження вулкан може викинути розпечені хмари газу, попелу та каміння, що становитиме небезпеку для півночі Мартиніки. Крім того, велика хмара вулканічного попелу здатна порушити авіасполучення над Карибським регіоном, оскільки дрібний попіл небезпечний для авіаційних двигунів.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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