У Росії через нестачу добровольців дедалі частіше вдаються до примусового вербування чоловіків на війну проти України. Їх затримують на вулицях, біля місця роботи або під приводом перевірки документів, після чого доставляють до військкоматів і змушують підписувати контракт.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Wall Street Journal.

Як росіян змушують підписувати контракти

За словами співрозмовників видання, у військкоматах на затриманих чинять психологічний тиск, погрожують кримінальними справами, а в окремих випадках застосовують фізичне насильство. Блогер Станіслав Морозов розповів, що чоловіків залякували навіть можливістю підкинути наркотики, якщо вони відмовляться йти до армії.

Попри рекордні виплати, кількість охочих воювати продовжує скорочуватися. Причинами називають великі втрати російської армії, високу смертність на фронті та повідомлення про знущання і зловживання у військових частинах.

У низці регіонів також запровадили винагороди за приведення нових людей до пунктів вербування. За кожного завербованого пропонують до 100 тисяч рублів. Такі програми вже діють у Татарстані, Амурській та Ярославській областях, а також у Воронежі, Калузі й Архангельську.

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Коли Кремль може оголосити нову мобілізацію

За даними американських чиновників, примусове вербування дозволяє Росії частково поповнювати втрати, однак цих людей недостатньо для серйозного просування на фронті. Через це Кремль може розглянути нову хвилю мобілізації після парламентських виборів, запланованих на 20 вересня.

Директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов вважає, що у разі збереження планів захопити весь Донбас Володимиру Путіну може не залишитися іншого вибору. Водночас нова мобілізація загрожує Кремлю невдоволенням населення та повторенням паніки, яка охопила Росію після призову восени 2022 року.