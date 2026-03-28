Бої на кордоні: Росія намагається прорватися на Сумщині та Харківщині

Російські окупаційні війська не полишають спроб прорвати державний кордон та перенести епіцентр бойових дій безпосередньо вглиб території України. Найвища активність ворожих піхотних груп наразі фіксується у Сумській та Харківській областях, де ворог намагається розширити свою зону контролю.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на заяву речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка в ефірі національного телемарафону.

За словами представника ДПСУ, українські захисники дають жорстку відсіч окупантам, застосовуючи артилерію та ударні безпілотники. Попри те, що ворог має значну перевагу в живій силі та засобах ураження, жодних суттєвих успіхів він не досяг, натомість зазнає великих втрат під час кожної спроби прориву.

Де фіксуються найгарячіші бої:

На Харківщині: Ворог безперервно тисне в межах Вовчанської громади. Зокрема, минулої доби українські прикордонники успішно відбили масовану спробу просування ворожої піхоти поблизу населеного пункту Вовчанські Хутори.

На Сумщині: Росіяни здійснюють регулярні штурмові дії у напрямку населеного пункту Сопич, а також атакують позиції Сил оборони у Краснопільській, Хотінській та Юнаківській громадах.

Окрім безпосередніх штурмів, північне прикордоння потерпає від безжального російського терору. Андрій Демченко наголосив, що прикордонні населені пункти Сумщини та Харківщини перебувають під постійними щільними обстрілами. Трохи менша кількість ударів припадає на Чернігівську область, проте інтенсивність вогню там також залишається стабільно високою.