Бої на Харківщині: в ISW розповіли, де росіяни готують новий масштабний прорив

Ситуація на східному фронті залишається вкрай динамічною. Незважаючи на постійний масований тиск російської армії, українські захисники перехоплюють ініціативу та успішно просуваються на ключових напрямках Донеччини.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналіз геолокаційних кадрів підтверджує, що Сили оборони України здійснили успішні контратаки та відчутно просунулися вперед на схід від Лиману на Слов’янському напрямку. Крім того, українські підрозділи вибили ворога та покращили свої тактичні позиції поблизу населеного пункту Торецьке, що на сході від Добропілля.

Водночас окупанти не полишають спроб прорвати оборону, покладаючись на тактику проникнення дрібних піхотних груп. На Краматорському напрямку ворог намагається розширити «зону ураження» за допомогою масованого використання FPV-дронів.

«Через ефективність українських ударів по техніці російські сили здебільшого здійснюють логістику пішки, а для стрімких штурмових дій та непомітного проникнення на позиції все частіше використовують кросові мотоцикли», — повідомляють представники ЗСУ.

Тим часом на Харківщині російське командування вже тиждень накопичує резерви для нових хвиль штурмів. Головною оперативною метою ворога на цій ділянці залишається форсування річки Вовча, щоб здобути плацдарм і остаточно закріпитися в південній частині зруйнованого Вовчанська.