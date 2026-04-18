Бої на Харківщині: в ISW розповіли, де росіяни готують новий масштабний прорив

Автор: Гончаренко Людмила

Ситуація на східному фронті залишається вкрай динамічною. Незважаючи на постійний масований тиск російської армії, українські захисники перехоплюють ініціативу та успішно просуваються на ключових напрямках Донеччини.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналіз геолокаційних кадрів підтверджує, що Сили оборони України здійснили успішні контратаки та відчутно просунулися вперед на схід від Лиману на Слов’янському напрямку. Крім того, українські підрозділи вибили ворога та покращили свої тактичні позиції поблизу населеного пункту Торецьке, що на сході від Добропілля.

Водночас окупанти не полишають спроб прорвати оборону, покладаючись на тактику проникнення дрібних піхотних груп. На Краматорському напрямку ворог намагається розширити «зону ураження» за допомогою масованого використання FPV-дронів.

«Через ефективність українських ударів по техніці російські сили здебільшого здійснюють логістику пішки, а для стрімких штурмових дій та непомітного проникнення на позиції все частіше використовують кросові мотоцикли», — повідомляють представники ЗСУ.

Тим часом на Харківщині російське командування вже тиждень накопичує резерви для нових хвиль штурмів. Головною оперативною метою ворога на цій ділянці залишається форсування річки Вовча, щоб здобути плацдарм і остаточно закріпитися в південній частині зруйнованого Вовчанська.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

