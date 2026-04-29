Бої на фронті: в ISW підтвердили успішне просування українських сил на Запоріжжі

Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу та здійснили успішне просування на Запорізькому напрямку. Попри постійні спроби ворога тиснути на лінію зіткнення, українські захисники змогли відкинути російських окупантів та закріпитися на нових рубежах в районі Оріхова.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики підтверджують тактичні успіхи української армії на західній ділянці фронту в Запорізькій області. Згідно з проаналізованими візуальними матеріалами, російські війська були змушені завдавати вогневих ударів по північній частині населеного пункту Новоданилівка. Цей факт став беззаперечним доказом того, що українська піхота вибила звідти ворога та взяла нові позиції під свій контроль.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 27 квітня, показують, що російські війська завдають ударів по українських позиціях у північній частині Новоданилівки. Це вказує на те, що українські сили нещодавно просунулися в цьому районі», — констатують у своєму зведенні експерти ISW.

Успішним діям українських сил на передовій сприяла ефективна кампанія зі знищення глибокого тилу та логістики армії РФ. ЗСУ завдали серії точних ударів по командно-спостережних пунктах ворога поблизу окупованих міст Молочанськ, Кохане, Стульневе та Успенівка на відстані до 70 кілометрів від лінії фронту, чим суттєво порушили систему управління російськими підрозділами.

Крім того, Сили оборони ліквідували великий склад ворожої військової техніки поблизу курортної Кирилівки, розташований аж за 117 кілометрів від передової, та накрили місце скупчення російських окупантів біля Старобогданівки. Систематичне знищення резервів та штабів позбавляє росіян можливості ефективно стримувати українські контратаки на цьому напрямку.