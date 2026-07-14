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Біля розлому Сан-Андреас сталися два землетруси: що кажуть у Геологічній службі США

Автор: Денис Коротинський

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У Південній Каліфорнії зафіксували два помітні землетруси менш ніж за добу. Поштовхи сталися поблизу одного з найнебезпечніших розломів регіону, через що частина вчених заговорила про можливе зростання сейсмічної активності.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Чому вчені стежать за розломом Сан-Андреас

За даними Геологічної служби США (USGS), у понеділок стався землетрус магнітудою 4,3, а напередодні — ще один магнітудою 4,1. Обидва поштовхи були зафіксовані поблизу розлому Гарлок, який пов’язаний із відомим розломом Сан-Андреас.

Геофізик Стефан Бернс вважає, що подібна сейсмічна активність може свідчити про накопичення напруги в зоні, де перетинаються два великі розломи.

«Ми вже знаємо, що розлом Гарлок перебуває у стані високої напруги та готовий до великого розриву. Якщо сильний землетрус станеться саме в місці його з’єднання із Сан-Андреасом, це може призвести до масштабнішої події», — заявив він.

Чи означає це наближення “Великого землетрусу”

Попри занепокоєння окремих фахівців, інші сейсмологи закликають не робити передчасних висновків. За даними Southern California Seismic Network, один із недавніх поштовхів міг статися не безпосередньо на стику двох головних розломів, а на сусідньому розломі Pleito.

Водночас попередні дослідження свідчать, що система Сан-Андреас вже тривалий час перебуває під значним тектонічним навантаженням. За оцінками Геологічної служби США, до 2043 року ймовірність землетрусу магнітудою понад 6,7 у Каліфорнії оцінюється у 99%. Саме тому кожен новий поштовх у цьому регіоні привертає особливу увагу науковців, хоча передбачити час виникнення великого землетрусу наразі неможливо.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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