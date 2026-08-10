Українські військові посилюють оборону в районі Чорнобильської АЕС, який на початку повномасштабного вторгнення був захоплений російськими військами. Нині там створюють нові фортифікації та захист від безпілотників.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Der Spiegel.

Що будують у Чорнобильській зоні

За даними видання, на дорогах Київщини через кожні кілька кілометрів облаштовані контрольно-пропускні пункти. У піщаному ґрунті техніка риє траншеї та ями, а викопану землю використовують для створення оборонних насипів.

Під ними облаштовують захищені галереї, для будівництва яких використовують деревину з місцевих соснових лісів.

Посилюють захист від дронів

Уздовж доріг встановлюють металеві стовпи, між якими натягують пластикові антидронові сітки. Подібні конструкції вже використовують на фронті: вони мають перешкоджати польоту безпілотників і змушувати їх заплутуватися.

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Особливе значення має близькість Білорусі — до кордону близько 15 кілометрів. Це означає, що у разі загострення частина території може опинитися в зоні досяжності FPV-дронів.

Що із захисною спорудою ЧАЕС

Окремою проблемою залишається новий безпечний конфайнмент над зруйнованим четвертим енергоблоком. У лютому 2025 року його пошкодив російський безпілотник.

Українські фахівці залатали металеву оболонку, однак пожежа всередині знищила частину внутрішньої мембрани. Через це конструкція, яку встановили у 2016 році та розраховували приблизно на 100 років експлуатації, вже не працює так, як передбачалося.