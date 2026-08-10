Україна

Біля ЧАЕС готуються до нової загрози: що будують за 15 км від Білорусі

Автор: Гончаренко Людмила

Дата:

Українські військові посилюють оборону в районі Чорнобильської АЕС, який на початку повномасштабного вторгнення був захоплений російськими військами. Нині там створюють нові фортифікації та захист від безпілотників.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Der Spiegel.

Що будують у Чорнобильській зоні

За даними видання, на дорогах Київщини через кожні кілька кілометрів облаштовані контрольно-пропускні пункти. У піщаному ґрунті техніка риє траншеї та ями, а викопану землю використовують для створення оборонних насипів.

Під ними облаштовують захищені галереї, для будівництва яких використовують деревину з місцевих соснових лісів.

Посилюють захист від дронів

Уздовж доріг встановлюють металеві стовпи, між якими натягують пластикові антидронові сітки. Подібні конструкції вже використовують на фронті: вони мають перешкоджати польоту безпілотників і змушувати їх заплутуватися.

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Особливе значення має близькість Білорусі — до кордону близько 15 кілометрів. Це означає, що у разі загострення частина території може опинитися в зоні досяжності FPV-дронів.

Що із захисною спорудою ЧАЕС

Окремою проблемою залишається новий безпечний конфайнмент над зруйнованим четвертим енергоблоком. У лютому 2025 року його пошкодив російський безпілотник.

Українські фахівці залатали металеву оболонку, однак пожежа всередині знищила частину внутрішньої мембрани. Через це конструкція, яку встановили у 2016 році та розраховували приблизно на 100 років експлуатації, вже не працює так, як передбачалося.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Росія та КНДР створюють небезпечний союз: генерал пояснив, чим він загрожує світу

Гончаренко Людмила -
Співпраця Росії та Північної Кореї вже не обмежується постачанням...

Зеленський анонсував спеціальну санкційну операцію проти Росії

Гончаренко Людмила -
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку спеціальної санкційної...

Залужний пояснив, чому не бачить перспектив вступу України до НАТО

Гончаренко Людмила -
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний пояснив свою...

Дрони ЗСУ атакували С-400 біля «палацу Путіна» у Геленджику

Денис Коротинський -
Українські безпілотники в ніч проти 9 серпня атакували позицію...