Здоров'я

Ананас може підвищувати рівень цукру в крові: кому варто бути обережним

Автор: Аліна Павленко

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Ананас містить більше природного цукру, ніж багато інших фруктів, тому після його вживання рівень глюкози в крові може тимчасово підвищуватися. Водночас фахівці наголошують, що цей фрукт не можна прирівнювати до солодощів, а за відсутності протипоказань його можна вживати у помірній кількості.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Як ананас впливає на рівень цукру

В одній чашці ананаса міститься приблизно 16 грамів природного цукру. Фрукт має середній глікемічний індекс, тому здатний досить швидко підвищувати рівень глюкози в крові.

Водночас глікемічне навантаження ананаса залишається низьким, адже воно враховує не лише швидкість засвоєння вуглеводів, а й їхню кількість у стандартній порції.

На реакцію організму впливають кілька факторів: розмір порції, продукти, з якими їдять ананас, а також індивідуальні особливості людини.

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Як їсти ананас без різких стрибків цукру

Експерти радять контролювати розмір порцій і поєднувати ананас із продуктами, що містять білок, клітковину або корисні ненасичені жири. Це допомагає уповільнити засвоєння цукру.

Також рекомендується обирати свіжий або заморожений ананас замість консервованого в сиропі, сушеного чи фруктового соку. Якщо купуєте консервований фрукт, краще віддавати перевагу продукту без доданого цукру, у власному соку або воді.

Попри вміст природного цукру, ананас багатий на клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Дослідження свідчать, що помірне споживання фруктів може позитивно впливати на рівень глюкози та знижувати ризик розвитку діабету 2 типу.

Водночас людям із кислотним рефлюксом, печією або алергією на ананас лікарі рекомендують вживати цей фрукт з обережністю.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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