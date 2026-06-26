Наприкінці червня геомагнітна обстановка залишатиметься нестабільною, готуючи серйозне випробування для метеозалежних людей. Хоча потужних сонячних спалахів найвищого рівня не передбачається, астрофізики фіксують локальні періоди підвищеної активності, які здатні суттєво погіршити самопочуття.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Meteoagent.

Пік геомагнітних збурень припаде саме на ранкові години. Згідно з розрахунками фахівців, у проміжку між 06:00 та 09:00 за київським часом індекс магнітної активності наблизиться до позначки 3,67. Ближче до обіду сонячний вплив піде на спад, дозволивши організму адаптуватися до змін космічної погоди, проте пізно ввечері фон знову стане нестійким.

Навіть порівняно слабкі коливання магнітного поля Землі здатні викликати гострі реакції у людей із підвищеною чутливістю. Медики фіксують скарги на безпричинну втому, різкий головний біль, безсоння та емоційну нестабільність. Такі геомагнітні гойдалки часто провокують зниження концентрації уваги, що вимагає особливої обережності під час керування автомобілем.

Як мінімізувати вплив сонячної активності

Щоб знизити навантаження на серцево-судинну та нервову системи протягом цього періоду, лікарі рекомендують дотримуватися кількох базових правил:

перенести важливі справи та інтенсивні тренування на час після 10:00, коли геомагнітний фон повністю стабілізується;

підтримувати правильний водний баланс організму, особливо в умовах високих літніх температур;

відмовитися від міцної кави та енергетиків, мінімізувавши вживання важкої їжі;

ретельно контролювати показники тиску та не змінювати дозування призначених медикаментів.

Магнітну активність вчені класифікують за індексом Kp зі шкалою від 0 до 9. Поточні прогнозовані значення на 27 червня залишаються нижчими за базову позначку Kp 5, яка є мінімальним порогом для офіційної реєстрації магнітної бурі рівня G1 за класифікацією агентства NOAA.