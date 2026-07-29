Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 18, пошуки тривають

Землетрус у Японії магнітудою 7,1 стався в префектурі Кумамото на острові Кюсю. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 18 людей, ще 62 отримали поранення. Рятувальники продовжують пошуки людей під завалами, а влада не виключає зростання кількості жертв.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Associated Press.

Наслідки землетрусу у Японії

Найбільших руйнувань землетрус завдав торговельному центру Aeon Mall у місті Касіма. На момент підземних поштовхів у будівлі перебували тисячі людей. Близько трьох тисяч відвідувачів встигли евакуювати, однак після цього в іншій частині комплексу стався вибух газу.

Через обвал другого поверху кілька людей опинилися під завалами. Компанія Aeon підтвердила загибель чотирьох людей, ще троє вважаються зниклими безвісти. Президент компанії Акіо Йосіда заявив, що трагедія стала великою втратою, та висловив співчуття родинам загиблих.

Серйозні руйнування також зафіксували на заводі Nippon Paper Industries у місті Яцусіро. Після обвалу димаря загинули п’ятеро людей, сімох вдалося врятувати, ще чотири особи, за даними рятувальників, можуть залишатися під уламками.

Рятувальна операція після землетрусу

Після землетрусу без електропостачання залишилися майже 35 тисяч домогосподарств, ще близько 15 тисяч — без води. Понад 8,8 тисячі людей евакуювали до тимчасових центрів, де встановлюють додаткові джерела живлення через спекотну погоду.

До пошуково-рятувальної операції залучили Сили самооборони Японії, сотні рятувальників і пожежників, а також фахівців із Тайваню. Прем’єр-міністерка Санае Такаїчі наголосила, що пошук людей під завалами є «гонкою з часом», а уряд уже готує доставку продовольства, води та інших необхідних речей до постраждалих районів.

Через землетрус тимчасово призупинили рух швидкісних поїздів. Роботу аеропорту Асо-Кумамото відновили, однак частину авіарейсів скасували як запобіжний захід. Влада продовжує оцінювати масштаби руйнувань і попереджає, що кількість загиблих та постраждалих може зрости.