«Я ніколи не прагнула публічності»: дружина Федорова зробила відверте зізнання

Дружина міністра оборони України Михайла Федорова, дизайнерка Анастасія Федорова, відверто розповіла, як переживає підвищену увагу до своєї родини. Вона зізналася, що навіть замислювалася над тим, аби повністю зникнути із соцмереж.

Про це вона написала у своєму Instagram.

За словами дизайнерки, вона ніколи не прагнула публічності чи популярності, однак життя поставило її в центр суспільної уваги.

«Я ніколи не прагнула публічності. Мене не цікавлять віральність чи влада. Але життя не завжди питає, чи готова ти опинитися в центрі чужої уваги», — написала вона.

Чому Анастасія Федорова хотіла видалити соцмережі

Анастасія зізналася, що після чергової хвилі обговорень серйозно думала вимкнути соцмережі, видалити свої сторінки та на певний час повністю зникнути з інформаційного простору.

За її словами, останній рік став для неї справжнім випробуванням, адже навколо постійно виникають складні ситуації, які вона не обирала.

«Сьогодні вночі я всерйоз думала вимкнути все. Видалити соцмережі. Одягнути якийсь мішок і сидіти вдома – просто перечекати. День. Два. Місяць. Рік», — поділилася Федорова.

Чому дизайнерка вирішила не зникати з публічного простору

Попри складні емоції, дружина міністра вирішила не відмовлятися від свого способу життя та не дозволяти обставинам змінити себе. Вона наголосила, що повага до себе та власний шлях для неї важливіші за критику чи суспільний тиск.

«Я обирала та обираю повагу до себе і свій шлях. Бо якщо почати змінювати себе через обставини, одного дня можна прокинутися й не впізнати людину в дзеркалі. Не зникатиму», — наголосила дизайнерка.

Федорова також зазначила, що підтримка близьких дуже важлива, однак у найскладніші моменти кожна людина насамперед має знаходити сили в собі.