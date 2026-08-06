Науковці вважають, що чисельність населення Землі у перспективі варто зменшити приблизно до 4 мільярдів людей, щоб знизити навантаження на природні ресурси та екосистеми планети. При цьому вони наголошують, що йдеться не про примусові заходи, а про природне зниження народжуваності.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Чому вчені пропонують скоротити населення

За даними дослідників, за останні 100 років населення світу зросло до 8,3 мільярда людей, а до кінця XXI століття може досягти 11,4 мільярда.

Науковці стверджують, що за нинішніх тенденцій це посилить тиск на довкілля. Вони наводять такі дані:

за останні 50 років викиди вуглекислого газу подвоїлися;

світове біорізноманіття скоротилося більш ніж наполовину;

споживання енергії зросло утричі;

видобуток корисних копалин і використання пестицидів збільшилися більш ніж у чотири рази.

На думку авторів дослідження, поступове скорочення чисельності населення протягом наступних 200 років могло б зменшити навантаження на навколишнє середовище та допомогти забезпечити людство достатньою кількістю ресурсів.

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Як цього пропонують досягти

Дослідники підкреслюють, що не йдеться про примусове обмеження народжуваності чи застосування сили.

Натомість вони вважають, що доступ жінок до освіти, медицини та права самостійно вирішувати, скільки дітей народжувати, сприятиме природному зниженню рівня народжуваності до рівня відтворення населення або нижче.

Якою є чисельність населення зараз

Станом на серпень 2026 року населення Землі оцінюється приблизно у 8,3 мільярда людей.

Найбільше жителів мають:

Індія — понад 1,47 мільярда;

— понад 1,47 мільярда; Китай — близько 1,41 мільярда;

— близько 1,41 мільярда; США — третє місце за чисельністю населення.

За оцінками дослідників, нині населення світу продовжує зростати переважно завдяки високій народжуваності та збільшенню тривалості життя в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, тоді як у багатьох європейських країнах і Китаї спостерігається спад народжуваності.