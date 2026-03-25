В ISW пояснили, чому Росія раптово перейшла до масованих денних обстрілів

Російські окупанти здійснили наймасштабнішу повітряну атаку за весь час повномасштабного вторгнення. Протягом 23–24 березня ворог випустив по території України майже тисячу засобів ураження, кардинально змінивши тактику обстрілів.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, масштаби удару є безпрецедентними. З вечора 23 березня до ранку 24 березня росіяни запустили 426 ракет і безпілотників (з них 392 «шахеди» та 34 ракети). Українська ППО успішно приземлила 256 дронів і 25 ракет. Проте терор не припинився: протягом наступних дев’яти годин денного часу ворог випустив ще 556 безпілотників, 541 з яких вдалося знищити.

Як зазначає речник Повітряних сил Юрій Ігнат, усі сім балістичних ракет були спрямовані на прифронтові зони Запорізької та Полтавської областей — перехопити їх не вдалося. За словами Президента Володимира Зеленського, під ударом опинилися 11 областей. Росіяни цілеспрямовано били по цивільній та енергетичній інфраструктурі, що призвело до загибелі щонайменше чотирьох мирних жителів. Крім того, у Львові ворожі дрони влучили в ансамбль Бернардинського монастиря, який є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Аналітики ISW та українські експерти вказують на суттєву зміну тактики Кремля.

«Розтягування ударів у часі та перехід до масованих денних атак свідчать про те, що ворог намагається довше тримати регіони в напрузі, паралізувати життя міст у робочі години та знайти вразливі місця в українській системі ППО», — пояснює радник Міноборони Сергій Бескрестнов («Флеш»).

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Росія довго накопичувала ресурси саме для таких виснажливих цілодобових атак. Мета окупантів — не лише знищити енергосистему України, але й перевантажити ППО, користуючись глобальним дефіцитом ракет-перехоплювачів до систем Patriot на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що ворог намагатиметься підтримувати подібний темп масованих ударів з періодичністю раз на 7–14 днів. Саме стільки часу потрібно російському ВПК для накопичення нової партії зброї, що напряму залежить від постачання контрабандних іноземних комплектуючих.