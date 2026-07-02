Сезон активності кліщів вимагає особливої уважності під час відпочинку на природі. Якщо уникнути укусу не вдалося, головне завдання — правильно видалити паразита та вчасно звернутися до фахівця. Редакція порталу Новини Планети підготувала чіткий алгоритм дій, заснований на офіційних медичних рекомендаціях, який допоможе суттєво знизити ризик інфікування хворобою Лайма.

Як правильно та безпечно видалити кліща

Дійте швидко: що довше паразит перебуває в тілі, то вищий ризик передачі інфекції. Не чекайте, поки він відпаде самостійно.

Інструмент. Придбайте в аптеці спеціальний гачок («кліщосмик») або скористайтеся звичайним пінцетом із тонкими кінчиками.

Техніка вилучення. Захопіть кліща максимально близько до шкіри. Акуратно розхитайте його з боку в бік і плавно витягніть чи викрутіть перпендикулярно до поверхні шкіри. Уникайте різких ривків.

Чого робити не можна. Категорично заборонено заливати місце укусу олією, спиртом чи кремом. Також не варто припікати паразита, тиснути на нього або намагатися вирвати голими пальцями.

Дії після вилучення паразита

Після успішного видалення місце укусу необхідно обробити антисептиком (хлоргексидином або медичним спиртом). Обов’язково ретельно вимийте руки з милом.

Видаленого кліща варто помістити в герметичний контейнер на випадок, якщо сімейний лікар порекомендує віддати його на лабораторний аналіз. Якщо такої потреби немає, загорніть паразита у скотч та безпечно утилізуйте.

Правило 72 годин

Протягом перших 72 годин після укусу лікар може призначити одноразовий прийом антибіотика (найчастіше використовують доксициклін). Це правило постконтактної профілактики є найефективнішим методом захисту від розвитку хвороби Лайма.

За даними епідеміологів, така профілактика найбільш доцільна, якщо кліщ був прикріплений до тіла понад 24–36 годин. Важливо пам’ятати: антибіотики в жодному разі не можна призначати собі самостійно. Обов’язово зверніться до сімейного лікаря або найближчого травмпункту для отримання фахової консультації та індивідуального рецепта.

Спостереження за станом здоров’я

Навіть після профілактичного прийому ліків потрібно уважно стежити за своїм самопочуттям протягом наступних трьох тижнів. Негайно зверніться до інфекціоніста або свого лікаря, якщо помітили такі симптоми:

Поява характерного почервоніння навколо місця укусу, яке має вигляд мішені та поступово розширюється (еритема);

Безпричинне підвищення температури тіла;

Сильна ломота, біль у м’язах та суглобах;

Загальна слабкість та нетипова втомлюваність.

Вчасне реагування на укус та дотримання медичних інструкцій є найнадійнішим способом уникнути важких хронічних наслідків борреліозу. Пам’ятайте, що хворобу Лайма набагато легше попередити у перші три дні, ніж лікувати після появи клінічних симптомів. Будьте обачними під час прогулянок та обов’язково оглядайте одяг і тіло після повернення додому.