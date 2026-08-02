Президент США Дональд Трамп відмовився від своєї попередньої обіцянки дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Ще 8 липня під час зустрічі з Володимиром Зеленським він заявляв, що Вашингтон готовий надати Києву право виготовляти ці ракети та передати необхідні технології.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The New York Times.

Чому Трамп змінив рішення щодо Patriot

Під час засідання уряду Трамп заявив, що жодної остаточної домовленості з Україною немає. Він пояснив свою позицію тим, що технології Patriot є надто важливими для національної безпеки США, а їх передача іншій країні може створити ризики у майбутньому.

«Ми не погоджувалися на це. Дуже складно передавати такі технології, адже люди, яким ви їх даєте, одного дня можуть обернутися проти вас», — заявив Дональд Трамп.

Американський президент також згадав випадки, коли держави, які раніше отримували зброю від США, згодом ставали їхніми противниками. За його словами, Вашингтон повинен особливо ретельно охороняти секрети своїх найсучасніших систем озброєння.

Що означає відмова Трампа для ППО України

Виробництво ракет Patriot в Україні потребувало б передачі американської документації та участі компаній Raytheon і Lockheed Martin. Навіть у разі політичного схвалення запуск такого проєкту міг би тривати місяці або роки, а сам завод швидко став би ціллю для російських ударів.

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Володимир Зеленський після закритої зустрічі з Трампом повідомив, що сторони обговорювали ліцензію на виробництво перехоплювачів та інші способи посилення української протиповітряної оборони. Однак президент США ще напередодні заявляв, що не впевнений у готовності дозволити Києву реалізувати цей план.

Через кілька годин після слів Трампа Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. За даними української влади, внаслідок удару загинули щонайменше дев’ять людей, ще 28 дістали поранення. Саме ракети Patriot залишаються одним із небагатьох засобів, здатних перехоплювати російську балістику.