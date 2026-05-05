Найсильніші в Європі: Дональд Трамп зробив гучну заяву про боєздатність ЗСУ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначився новою серією резонансних заяв щодо перебігу російсько-української війни. Американський лідер надзвичайно високо оцінив бойові спроможності Збройних сил України, публічно визнавши їх найсильнішою та найдосвідченішою армією на всьому європейському континенті.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на інтерв’ю очільника Білого дому для Salem News Channel.

Під час розмови Трамп розгорнуто прокоментував загальну ситуацію на фронті, систему постачання західних озброєнь, а також згадав про роль президента України Володимира Зеленського у керівництві державою в умовах безпрецедентного тиску. Окрему увагу американський лідер приділив саме українським військовим, не шкодуючи компліментів на їхню адресу. Він наголосив, що рівень підготовки та боєздатності українських захисників зараз об’єктивно перевищує показники багатьох кадрових армій Альянсу.

«ЗСУ кращі за будь-кого в Європі. Вони кращі за будь-яких союзників США по НАТО», — категорично заявив Дональд Трамп.

Водночас він підкреслив, що така вражаюча ефективність значною мірою тримається на безперебійній міжнародній військовій підтримці. За його словами, саме наявність зброї, незалежно від її характеристик, дає українцям необхідний ресурс для ведення важких бойових дій. Також Трамп розкрив своє бачення логістичного ланцюжка постачання: США продають військову техніку країнам НАТО, а вже звідти Альянс передає її безпосередньо Києву.

Оцінюючи поточний стан справ на полі бою, американський президент констатував, що Україна перебуває під шаленим тиском та змушена поступатися своїми землями. «Вони втрачають територію», — зазначив він, проте одразу додав, що російська окупаційна армія також несе масштабні втрати у цій кровопролитній війні.