У ніч на 14 травня 2026 року столиця України здригнулася від одного з найстрашніших і наймасштабніших повітряних нападів. Російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши балістичні та крилаті ракети, а також безпрецедентну кількість безпілотників. Станом на зараз підтверджено загибель 5 людей, ще 44 особи отримали поранення, серед постраждалих — одномісячне немовля.

Загальні масштаби нічної атаки по всій країні шокують: ворог випустив 56 ракет та понад 670 ударних дронів. У Києві наслідки терору зафіксовані одразу в кількох районах міста, де досі тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожеж.

Наслідки атаки за районами столиці:

Дарницький район: Найбільша трагедія сталася саме тут. Через ворожий удар стався обвал конструкцій під’їзду дев’ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 12-річної дівчинки. Пошукова операція не зупиняється ні на мить, адже понад 10 людей досі вважаються зниклими безвісти. Також у районі зафіксовано масштабні пожежі на території АЗС та загоряння МАФу.

Дніпровський район: Зафіксовано пряме влучання ворожого безпілотника у п’ятиповерховий житловий будинок. Крім того, уламки пошкодили приватний сектор і спричинили пожежу на даху ще однієї п’ятиповерхівки.

Оболонський район: Сталося влучання у 25-поверхову недобудовану споруду. Уламками пошкоджено місцевий бізнес-центр, будівлю триповерхового паркінгу та вибито квартиру на 12-му поверсі житлового будинку.

Голосіївський та Солом’янський райони: Зафіксовано численні займання автомобілів на стоянках, а також небезпечне падіння уламків на проїжджі частини та відкриті території.

Через значні руйнування міської інфраструктури в Києві зафіксовані локальні проблеми з водопостачанням. Комунальні служби були змушені змінити схему руху громадського транспорту: автобуси № 22, 45, 104, 108 та 109 наразі курсують в об’їзд станції метро «Харківська».