На глибині 1800 метрів знайшли невідомого науці синього восьминога

На дні океану поблизу Галапагоських островів керований вченими підводний апарат зафіксував загадкового восьминога, що мав яскраво-синій колір та розмір, який не перевищує м’ячик для гольфу.

Несподівана знахідка

Команда Фонду Чарльза Дарвіна виявила цей новий вид восьминога на глибині майже 1800 метрів. За словами експертки з восьминогів із Філдівського музею природної історії в Чикаго Джанет Войт, унікальність знахідки полягає не лише в кольорі. Найближчий відомий родич такої ж форми мешкає біля узбережжя Уругваю — зовсім в іншому океані по той бік Південної Америки.

Оскільки вчені мали лише один екземпляр, вони вирішили не розрізати його для традиційного дослідження (вивчення дзьоба, зубів та внутрішніх органів). Натомість команда використала комп’ютерну томографію. Тисячі рентгенівських знімків дозволили створити детальну 3D-модель молюска та зазирнути всередину без пошкодження тканин.

«Глибокий пурпуровий» захист

Новий вид, який отримав офіційну назву Microeledone galapagensis, належить до родини Megaleledonidae, представники якої зазвичай набагато більші та мешкають у Південному океані навколо Антарктиди.

«Його короткі товсті щупальця лише з одним рядом присосок відрізняють його від більшості знайомих нам восьминогів. Але навіть серед видів із короткими щупальцями його вирізняє забарвлення та гладенька шкіра на спині», — пояснила Джанет Войт.

Особливістю цього восьминога є його кольорова палітра. Синій відтінок на спині є одним із найрідкісніших у природі, а знизу тіло молюска має дуже насичений пурпуровий колір.

Вчені припускають, що така подвійна маскувальна система є захисним механізмом. Якщо восьминіг хапає здобич, що випромінює світло (біолюмінесценцію), це світло може привабити більших хижаків. У такому випадку молюск просто накриває жертву своєю темною пурпуровою перетинкою, блокуючи світіння та ховаючись у темряві.