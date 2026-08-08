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Лукашенко вигадав нову причину війни в Україні: до чого тут корупція

Автор: Гончаренко Людмила

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Олександр Лукашенко виступив із новою заявою про повномасштабну війну Росії проти України. Він спробував пов’язати початок бойових дій із корупцією та внутрішніми проблемами України, не згадавши про відповідальність Москви за вторгнення.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на білоруські ЗМІ.

Що Лукашенко сказав про війну

Під час розмови з білоруськими чиновниками Лукашенко закликав їх не зловживати владою та не прагнути до надмірного збагачення. Як приклад він несподівано навів Україну. За його версією, війна нібито почалася з “крадіжок” і корупції, після чого ситуація дійшла до конфлікту через те, що сторони “не поділили”.

Лукашенко також заявив, що краще жити “трохи бідніше, але без війни”. Продовжуючи тему корупції, він закликав чиновників допомагати іншим, якщо вони мають таку можливість, замість накопичення особистих статків.

Яку роль Білорусь відіграла у вторгненні Росії

Твердження Лукашенка суперечать фактичним обставинам початку повномасштабної війни. 24 лютого 2022 року саме Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Білорусь при цьому надала свою територію російським військам. З білоруського напрямку підрозділи РФ наступали на північ України, зокрема в напрямку Києва.

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Територію та інфраструктуру Білорусі Росія також використовувала для забезпечення своїх військ і завдання ударів по Україні.

Таким чином, нинішня заява Лукашенка фактично перекладає причини російської агресії на внутрішні українські проблеми, водночас замовчуючи роль Росії та самої Білорусі у подіях 2022 року.

Гончаренко Людмила
Гончаренко Людмила
Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

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