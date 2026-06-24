У будь-який момент на нічному небі може спалахнути «нова зірка», здатна за яскравістю конкурувати з Полярною. Як повідомляє портал Space.com, йдеться про зоряну систему T Північної Корони (T CrB), яку також називають «Палаючою зіркою». Це надзвичайно рідкісний приклад так званої повторної нової — термоядерного вибуху, що відбувається в атмосфері білого карлика. У всьому Чумацькому Шляху відомо лише п’ять подібних об’єктів.

Чому відбувається космічний вибух

Система T CrB складається з двох зірок: масивного червоного гіганта та надщільного білого карлика. Останній протягом десятиліть буквально висмоктує речовину зі свого компаньйона. Коли маса накопиченого газу досягає критичної межі, на поверхні карлика запускається вибухова термоядерна реакція.

Зоряна речовина викидається в космос, провокуючи колосальний сплеск випромінювання. Цікаво, що світло від цього масштабного катаклізму мчить до Землі крізь космічний вакуум близько 3000 років.

Коли саме очікувати на спалах

Спираючись на історичні спостереження за останні вісім століть, астрономи знають, що середній цикл між вибухами становить близько 80 років. Попередній спалах фіксували ще у 1946 році. Через характерне падіння яскравості системи деякі дослідники прогнозували новий вибух на початок 2024 року, проте зірка поки не проявила активності.

«Сама подія є неминучою, але передбачити її з точністю до місяця просто неможливо», — зазначає астрофізикиня Елізабет Хейс із NASA.

Існують і сміливіші математичні моделі. Так, Жан Шнейдер із Паризької обсерваторії розрахував потенційні дати вибуху, остання з яких припадає на 25 червня 2026 року. Утім, його гіпотеза викликає скепсис у колег.

Як побачити рідкісне явище

У своєму звичайному стані T CrB є абсолютно невидимою для неозброєного ока. Однак у момент термоядерного сплеску її яскравість миттєво підскочить. На піку активності зірка стане чітко видимою навіть для жителів міст, а її світність зрівняється з Полярною.

За розрахунками фахівців, пікова фаза триватиме трохи менше тижня, після чого об’єкт почне згасати і сховається з поля зору ще на 80 років. Головним орієнтиром для пошуків слугує сузір’я Північної Корони, розташоване між Волопасом і Геркулесом.