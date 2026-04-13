Кінець епохи Орбана: що означає перемога опозиції в Угорщині для України

На парламентських виборах в Угорщині перемогла опозиційна партія “Тиса”, здобувши більшість та посунувши багаторічного лідера Віктора Орбана. Хоча нового очільника уряду Петера Мадяра часто порівнюють з його попередником, політичні експерти бачать між ними принципову різницю.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на коментар політолога Ігоря Чаленка для 24 Каналу.

За словами експерта, ставити знак рівності між двома політиками категорично не можна, незважаючи на їхнє спільне минуле. Якщо політична сила Орбана завжди спиралася на відвертий популізм та жорсткий націонал-консерватизм, то “Тиса” представляє правоцентристський напрямок із елементами ліберальної політики як у зовнішніх відносинах, так і в економіці.

«Тому не можна ставити відвертий знак рівності між ними. І це дає певну надію, що за Мадяра взаємодія між офіційними Києвом та Будапештом буде все ж таки коректнішою», — підкреслив політолог Ігор Чаленко.

Критики нового прем’єра часто закидають йому небажання постачати Україні озброєння чи виділяти пряме фінансування. Проте, як зазначає експерт, Мадяр говорить виключно про власні мілітарні та фінансові ресурси самої Угорщини. Йому абсолютно не вигідно підігрувати Орбану, який щойно зазнав нищівної поразки і втратив вплив. Навпаки, новий лідер намагатиметься максимально дистанціюватися від тем, які роками монополізував колишній прем’єр.

Головною мотивацією для Петера Мадяра зараз є розблокування величезних європейських коштів, заморожених Брюсселем саме через антидемократичну політику та шантаж з боку Віктора Орбана. Щоб отримати ці гроші для країни, Будапешт демонструватиме договороздатність. Це може зрушити виділення 90 мільярдів єврокредиту для України та узгодження 20-го пакета санкцій.

«Щодо нафтопроводу “Дружба”, по якому Угорщині постачалися російські енергоресурси, то Україна зараз його відновлює після російського обстрілу. І він буде відновлений», — резюмував Ігор Чаленко, коментуючи подальшу енергетичну співпрацю країн.