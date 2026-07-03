Обидва плоди багаті на поліфеноли — природні рослинні сполуки, які захищають клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Вони допомагають зменшити запалення, знизити оксидативний стрес та підтримати здоровий рівень артеріального тиску. Проте механізм їхньої дії дещо відрізняється. Як зазначає портал Новини Планети з посиланням на медичне видання Verywell Health, щоб отримати максимальну користь, варто детально розібратися у властивостях кожного продукту.

Вплив на серцево-судинну систему

Дослідження показують, що гранатовий сік сприяє зниженню артеріального тиску та покращенню кровообігу. Поліфеноли, що містяться в гранаті, допомагають кровоносним судинам розслаблятися та розширюватися. Крім того, гранатові добавки можуть дещо знизити рівень «поганого» холестерину (ЛПНЩ), підвищити рівень «доброго» (ЛПВЩ) та зменшити кількість тригліцеридів у крові. Щоправда, ці покращення зазвичай незначні і залежать від форми споживання та тривалості прийому.

Лохина також демонструє високу ефективність у підтримці серця. Метааналіз наукових робіт виявив, що регулярне споживання цих ягід покращує роботу ендотелію (внутрішньої оболонки кровоносних судин) та знижує діастолічний артеріальний тиск, особливо у курців.

Який плід має сильніший антиоксидантний ефект

Хоча обидва продукти є потужними антиоксидантами, вони виконують різні біологічні ролі в організмі:

Гранат. Цей фрукт багатий на дубильні речовини та великі молекули поліфенолів (пунікалагіни), які надають йому терпкого смаку. У лабораторних тестах гранат часто демонструє вищу загальну антиоксидантну здатність.

Лохина. Ягода отримує свій глибокий синій колір завдяки антоціанам — антиоксидантам, які діють швидше і легше засвоюються організмом. Тому у повсякденному раціоні антиоксиданти лохини можуть бути більш доступними та корисними для клітин.

Сік чи цілі плоди

Форма споживання має критичне значення. Більшість досліджень користі граната базуються на використанні соку або концентрованих екстрактів. Це забезпечує вищі дози антиоксидантів, ніж просте вживання зерен. Однак гранатовий сік часто містить багато доданого цукру та калорій, що може бути небажаним для людей, які контролюють вагу або рівень глюкози в крові.

Лохину, навпаки, легко вживати в цілому вигляді. Вона від природи містить мало цукру та калорій, але є чудовим джерелом клітковини. Для досягнення позитивного впливу на серце більшість досліджень рекомендують з’їдати близько півтори-двох склянок свіжих ягід на день.

Якщо вашою метою є щоденна підтримка здоров’я серця та судин без зайвих калорій, лохина стане оптимальним вибором, який зручно додати до щоденного меню. Водночас, якщо ви прагнете цілеспрямовано знизити оксидативний стрес або вплинути на рівень холестерину, порція натурального гранатового соку без доданого цукру забезпечить потужний антиоксидантний заряд. Найкращим рішенням для більшості людей фахівці називають комбінування обох суперфудів, адже різноманітність фруктів та ягід у раціоні гарантує отримання максимально широкого спектра поживних речовин для міцного і здорового серця.