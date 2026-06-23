Багато людей помилково вважають електронні сигарети безпечнішою альтернативою традиційному тютюнопалінню, проте обидві звички завдають непоправної шкоди організму. Пульмонолог Пітер Маццоне з Клівлендської клініки проаналізував вплив цих речовин на здоров’я та остаточно розвіяв міфи про популярні гаджети.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Cleveland Clinic.

Вдихуваний з електронних сигарет аерозоль не є звичайною водяною парою, а містить небезпечний коктейль із важких металів, серед яких свинець, нікель та кадмій. Рідини для паріння додатково наповнені токсичними сполуками і канцерогенами на кшталт формальдегіду, який зазвичай використовують для бальзамування мертвих тіл. Навіть визнані безпечними для харчової промисловості ароматизатори стають смертельно отруйними під час нагрівання та потрапляння у легені.

Користувачі вейпів зазвичай палять значно частіше через відсутність неприємного запаху та зручність процесу. Це призводить до постійного підтримування високого рівня нікотину в крові протягом усього дня. Додатковою прихованою загрозою від будь-якого виду паління є так званий третинний дим, коли токсичні мікрочастинки осідають на меблях, стінах чи одязі та роками отруюють оточуючих.

Традиційні сигарети водночас залишаються найбільш вивченим і гарантованим джерелом смертельних хвороб, провокуючи онкологію, проблеми із серцем, безпліддя та хронічний біль.

Управління з продовольства і медикаментів США офіційно не визнає вейпінг засобом для боротьби з нікотиновою залежністю через надто високі ризики для організму. Медики наполегливо радять обирати перевірені методи відмови від згубної звички, серед яких спеціальні пластирі, жувальні гумки або медикаментозна терапія під наглядом лікаря.