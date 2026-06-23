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Гірше за звичайні сигарети: лікар назвав справжню шкоду вейпів

Автор: Аліна Павленко

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Багато людей помилково вважають електронні сигарети безпечнішою альтернативою традиційному тютюнопалінню, проте обидві звички завдають непоправної шкоди організму. Пульмонолог Пітер Маццоне з Клівлендської клініки проаналізував вплив цих речовин на здоров’я та остаточно розвіяв міфи про популярні гаджети.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Cleveland Clinic.

Вдихуваний з електронних сигарет аерозоль не є звичайною водяною парою, а містить небезпечний коктейль із важких металів, серед яких свинець, нікель та кадмій. Рідини для паріння додатково наповнені токсичними сполуками і канцерогенами на кшталт формальдегіду, який зазвичай використовують для бальзамування мертвих тіл. Навіть визнані безпечними для харчової промисловості ароматизатори стають смертельно отруйними під час нагрівання та потрапляння у легені.

Користувачі вейпів зазвичай палять значно частіше через відсутність неприємного запаху та зручність процесу. Це призводить до постійного підтримування високого рівня нікотину в крові протягом усього дня. Додатковою прихованою загрозою від будь-якого виду паління є так званий третинний дим, коли токсичні мікрочастинки осідають на меблях, стінах чи одязі та роками отруюють оточуючих.

Традиційні сигарети водночас залишаються найбільш вивченим і гарантованим джерелом смертельних хвороб, провокуючи онкологію, проблеми із серцем, безпліддя та хронічний біль.

Управління з продовольства і медикаментів США офіційно не визнає вейпінг засобом для боротьби з нікотиновою залежністю через надто високі ризики для організму. Медики наполегливо радять обирати перевірені методи відмови від згубної звички, серед яких спеціальні пластирі, жувальні гумки або медикаментозна терапія під наглядом лікаря.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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