Фейк про захоплення Костянтинівки: експерт розкрив справжні мотиви Кремля

Генеральний штаб Росії третього липня поширив інформацію про остаточне захоплення Костянтинівки у Донецькій області. Попри те, що окупаційні війська дійсно мали певне тактичне просування на цій ділянці фронту, заява про повний контроль над містом є абсолютно безпідставною. Створення подібних інформаційних ілюзій продиктоване гострою потребою Кремля демонструвати бодай якісь досягнення.

Про це у розмові з журналістами 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

Експерт впевнений, що очільник Кремля має пояснювати відсутність реальних результатів на фронті не лише своєму найближчому оточенню. Одним із головних адресатів подібних вигаданих заяв є американський політикум.

Політичний тиск та намагання вразити Вашингтон

На думку експерта, ключовою метою дезінформації про взяття Костянтинівки було створення вигідного фону напередодні Дня незалежності США, який відзначається четвертого липня. Російський диктатор намагається продемонструвати свої перемоги Сполученим Штатам, щоб схилити Дональда Трампа до нейтралітету або повної відмови від підтримки України.

«Насправді Костянтинівка – це єдине місто, де Росія просувається. При цьому, ймовірно, буде п’ять чи шість “захоплень” Костянтинівки, навіть якщо зрештою Росія зможе її взяти. А до Дня незалежності США, який святкують 4 липня, Путіну треба було з чимось телефонувати Трампу. І, напевно, він переслідував мету телефонувати до Вашингтона не з пустими руками», — наголосив Юрій Богданов.

Попри ці спроби, подібні звіти про захоплення перетворених на руїни українських міст навряд чи спрацюють. Американський політик дуже цінує візуальну складову, тому набагато сильніше враження на нього можуть справити успішні дії Збройних Сил України, зокрема масштабні пожежі на російських нафтопереробних заводах поблизу Москви чи Санкт-Петербурга.

Внутрішня криза як каталізатор брехні

Ще однією вагомою причиною для фабрикації перемог є складна внутрішня ситуація в Росії. Путіну критично необхідно інформаційно врівноважити серйозну кризу, яка розгорнулася на російському паливному ринку через системні атаки українських безпілотників. Ця проблема надзвичайно болісно б’є по економіці держави-агресора та безпосередньо впливає на наближених до влади осіб.

Водночас Сили оборони України продовжують дуже ефективно вести війну на виснаження противника. Попри тимчасову перевагу росіян у людських ресурсах та військовій техніці, ця різниця поступово нівелюється на полі бою. Саме тому російське командування змушене регулярно продукувати відверті фейки, щоб створювати ілюзію контролю над ситуацією та приховувати власні провали.