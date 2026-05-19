Чи повториться 2022 рік: експерти оцінили загрозу наступу з Білорусі

Після нещодавньої заяви президента Володимира Зеленського про те, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну, в українському суспільстві знову зросла напруга. За словами глави держави, Кремль розглядає сценарії удару з білоруської території по Чернігівщині, Київщині або навіть по одній із країн НАТО. Проте військові експерти закликають не піддаватися паніці.

Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголошує, що Сили оборони давно відстежують ці ризики. Наразі кордон із Білоруссю перетворено на потужну систему оборони, тому повторення сценарію 2022 року є неможливим. Росія не має достатніх ресурсів для відкриття нового повноцінного фронту, а білоруська армія налічує лише близько 50 тисяч військових, з яких реально боєздатними є не більше 9 тисяч спецпризначенців.

Головна мета таких інформаційних вкидів — психологічний тиск. Росія прагне змусити Україну тримати значні резерви на північному кордоні, не даючи перекинути їх на гарячий східний фронт, а також намагається залякати Захід. Для самого ж Олександра Лукашенка прямий вступ у війну є критично небезпечним, адже це може призвести до його фізичного та політичного знищення.

«Я б сьогодні не нагнітав ситуацію. Ці відомості давно відомі. Ми готуємося до різних сценаріїв, знаємо ситуацію в білоруському керівництві і маємо потужну систему оборони на кордоні з Білоруссю. Тепер уже не буде 22-го року», — підкреслив Микола Маломуж.

Військовий оглядач Денис Попович додає, що Лукашенко всіляко намагається виграти час. Його гучні заяви про мобілізацію чи підготовку — це лише демонстрація лояльності Володимиру Путіну. Водночас мінський диктатор намагається зберегти залишки контактів зі США. До того ж білоруська армія абсолютно не готова до сучасних бойових дій: у них немає досвіду використання дронів, а левову частку своєї важкої техніки та боєприпасів Білорусь уже віддала Росії.