Керівництво НАТО впевнене у власних силах та готовності відбити будь-яку потенційну агресію з боку Російської Федерації. Західні військові переконані, що нинішня стратегія стримування працює ефективно, адже в Москві чудово розуміють катастрофічні наслідки прямого зіткнення з Альянсом.
Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на ексклюзивне інтерв’ю колишнього голови Військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера для 24 Каналу.
Високопосадовець чітко розставив акценти щодо того, чи наважиться Кремль розширити географію своєї агресії.
Відповідаючи на пряме запитання про готовність Альянсу до прямого збройного конфлікту з РФ, адмірал був безапеляційним. За його словами, якщо поставити це ж питання Верховному Головнокомандувачу Об’єднаних Сил НАТО в Європі, відповідь буде однозначною: сили Альянсу повністю готові воювати та перемагати.
«Я думаю, що стримування працює. Росіяни досить розумні, щоб не нападати на НАТО, бо якщо вони це зроблять, Росія програє цю війну. Однак питання в тому, чи буде нинішнє ефективне стримування так само ефективним через кілька років? Якщо ми не нарощуватимемо виробничі потужності в промисловості, то цей баланс може зміститися в небажаному напрямку», — наголосив Роб Бауер.
Таким чином, головною загрозою для безпеки Заходу наразі є не міфічна могутність російської армії, а власна неквапливість у розгортанні оборонно-промислового комплексу. Адмірал закликав країни-члени Альянсу старанно працювати над збільшенням запасів озброєння, нарощуванням виробничих потужностей і одночасно не припиняти масштабно підтримувати Україну, яка сьогодні стримує російську навалу.