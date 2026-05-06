Чи нападе Росія на Альянс: у НАТО дали чітку відповідь щодо готовності до війни

Керівництво НАТО впевнене у власних силах та готовності відбити будь-яку потенційну агресію з боку Російської Федерації. Західні військові переконані, що нинішня стратегія стримування працює ефективно, адже в Москві чудово розуміють катастрофічні наслідки прямого зіткнення з Альянсом.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на ексклюзивне інтерв’ю колишнього голови Військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера для 24 Каналу.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Високопосадовець чітко розставив акценти щодо того, чи наважиться Кремль розширити географію своєї агресії.

Відповідаючи на пряме запитання про готовність Альянсу до прямого збройного конфлікту з РФ, адмірал був безапеляційним. За його словами, якщо поставити це ж питання Верховному Головнокомандувачу Об’єднаних Сил НАТО в Європі, відповідь буде однозначною: сили Альянсу повністю готові воювати та перемагати.

- Реклама -

«Я думаю, що стримування працює. Росіяни досить розумні, щоб не нападати на НАТО, бо якщо вони це зроблять, Росія програє цю війну. Однак питання в тому, чи буде нинішнє ефективне стримування так само ефективним через кілька років? Якщо ми не нарощуватимемо виробничі потужності в промисловості, то цей баланс може зміститися в небажаному напрямку», — наголосив Роб Бауер.

Таким чином, головною загрозою для безпеки Заходу наразі є не міфічна могутність російської армії, а власна неквапливість у розгортанні оборонно-промислового комплексу. Адмірал закликав країни-члени Альянсу старанно працювати над збільшенням запасів озброєння, нарощуванням виробничих потужностей і одночасно не припиняти масштабно підтримувати Україну, яка сьогодні стримує російську навалу.