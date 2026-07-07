Чай і чорний шоколад знижують тиск: вчені назвали необхідну кількість

Чай і чорний шоколад можуть сприяти зниженню артеріального тиску завдяки природним сполукам флаван-3-олам. Водночас фахівці наголошують, що ці продукти не можуть повністю замінити лікування або здоровий спосіб життя людям із гіпертонією.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Verywell Health.

Що показало нове дослідження

Учені проаналізували результати 145 рандомізованих клінічних досліджень, у яких взяли участь 5205 людей. Вони вивчали вплив флаван-3-олів на артеріальний тиск у людей як із серцево-судинними захворюваннями, так і без них.

Результати показали, що регулярне вживання продуктів, багатих на ці сполуки, сприяло зниженню артеріального тиску. Найбільш виражений ефект спостерігався серед людей із підвищеним тиском, тоді як у людей із нормальними показниками зміни були мінімальними.

«У людей із високим артеріальним тиском зниження було порівнянним із тим, якого можна очікувати від медикаментозного лікування», — зазначив професор серцево-судинної медицини Університету Суррея Крістіан Гайсс.

Одних чаю та шоколаду недостатньо

Попри обнадійливі результати, експерти наголошують, що чай і чорний шоколад не можуть бути єдиним способом контролю артеріального тиску. За словами дієтолога Кевіна Парка, найбільший ефект досягається лише у поєднанні зі здоровим харчуванням, фізичною активністю та іншими змінами способу життя.

Водночас дослідники звернули увагу на певні обмеження роботи. Зокрема, учасники отримували флаван-3-оли у вигляді окремих доз, тому встановити точну залежність між кількістю спожитих сполук та ефектом поки що складно.

Скільки продуктів потрібно вживати

У дослідженні учасники щодня отримували приблизно 500–600 міліграмів флаван-3-олів. За словами науковців, таку кількість можна отримати, якщо регулярно вживати 2–3 чашки чаю, одну-дві порції чорного шоколаду, кілька ложок какао-порошку або 2–3 яблука. Також джерелами цих сполук є виноград, груші та ягоди.

Фахівці додають, що для появи позитивного ефекту такі продукти потрібно регулярно включати до раціону протягом чотирьох-восьми тижнів. Людям, які мають хронічні захворювання або приймають ліки, рекомендують попередньо проконсультуватися з лікарем перед зміною щоденного харчування.